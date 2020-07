Nu de onrust op sociale media steeds groter wordt: wat is er toch aan de hand met Britney Spears? TDS

15 juli 2020

Wat er is toch aan de hand met Britney Spears (38)? Het is dé vraag die momenteel wordt gesteld op sociale media, nu het al een tijdje bizarre posts en filmpjes regent op haar Instagramprofil. Kampt ze weer met mentale moeilijkheden, of is er misschien meer aan de hand? Nu de moeder van de zangeres een nieuwe poging heeft ondernomen om meer zeggenschap te krijgen over de financiën van haar dochter, draait de geruchtenmolen weer op volle toeren. Of hoe de #FreeBritney-beweging , die ervan overtuigd is dat de popzangeres onder de duim wordt gehouden door haar ouders, weer brandend actueel werd.



Moeder Lynne Spears heeft maandag een verzoek ingediend bij de rechtbank in Los Angeles om meer controle te krijgen over het fortuin van haar dochter, zo blijkt uit documenten die de Amerikaanse website The Blast online heeft gezet. Het is niet de eerste keer dat Lynne meer zeggenschap wil: ze stapte vorig jaar al naar de rechter om het wettelijk gezag bij haar ex-man Jamie Spears weg te halen, maar zonder succes. In september deed Jamie vanwege gezondheidsproblemen alsnog een stap terug. Sindsdien ligt het zeggenschap tijdelijk bij Spears’ manager Jodi Montgomery.

De ongerustheid dat Britney weer worstelt met haar mentale gezondheid - vooral door de vreemde filmpjes en foto’s die de zangeres op sociale media plaatste - blijft intussen groeien. Op TikTok en Instagram deelde ze bijvoorbeeld een heleboel filmpjes waarin ze ronddraait met een verwarde blik in de ogen. Ook poseerde ze met een gezicht vol uitgelopen mascara en deelde ze een filmpje waarin ze doodleuk uit de doeken doet hoe ze haar eigen fitnesszaal onlangs in brand stak. “Ze heeft alle zin voor realiteit verloren”, klonk het bezorgd in de reacties.

Officiële petitie

De ongerustheid werd zo groot dat er intussen een officiële petitie, gericht aan het Witte Huis, in het leven werd geroepen om Britney “te bevrijden”. In geen tijd haalde de petitie meer dan 10.000 handtekeningen op, een aantal dat enkel blijft groeien. De oproep van de initiatiefnemers is duidelijk: “Sinds 2008 (na haar beruchte publieke instorting, waarbij ze onder meer haar haren afschoor, red.) staat Britney onder controle van haar vader”, stellen zij. “Hij heeft volledige zeggenschap over haar persoonlijke leven, haar bezittingen en haar financiën. Die maatregel is doorgaans voorbehouden voor mensen die mentaal onbekwaam worden verklaard, na een officiële diagnose, en leidt ertoe dat ze zelfs geen advocaat in de arm kan nemen om die beslissing aan te vechten.”

Zakgeld

Volgens diegenen achter de petitie moet Spears ook steeds om ‘zakgeld’ vragen. Ze zou genoegen moeten nemen met minder dan 2.200 euro per week, uiteraard een peulschil voor een artiest die miljoenen platen wist te verkopen. “En dat voor iemand die sindsdien drie wereldtournees deed langs de grootste zalen”, beamen ook de initiatiefnemers van de petitie. Ze roepen de autoriteiten nu op “die 38-jarige vrouw die alle controle wordt ontzegd en zelfs haar eigen kinderen niet mag zien, te hulp te schieten.”

Merkwaardig genoeg stelde Britney afgelopen weekend zélf dat de bekommernissen om haar toestand nergens voor nodig zijn. “Ik begrijp dat sommige mensen mijn berichten niet leuk vinden of ze zelfs niet begrijpen maar dit ben ik als ik blij ben. Dit is hoe ik echt ben”, zo liet ze weten. “Ik wil mensen inspireren om hetzelfde te doen en gewoon jezelf te zijn zonder anderen steeds te willen pleasen. Dat is de sleutel tot geluk!”

