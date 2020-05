Nu baby zes op komst is: een blik op het woelige liefdesleven van Jude Law SDE

21 mei 2020

16u00 0 Celebrities Woensdag raakte bekend dat Jude Law (47) en z'n tweede echtgenote Phillipa Coan (32) in verwachting zijn van een eerste kindje. Het zesde al voor de Britse acteur. Tijd om eens terug te blikken op z'n woelige liefdesleven.

1994 - Sadie Frost

In 1994 is de 19-jarige Jude Law nog een nobele onbekende. Maar op de set van ‘Shopping' ontmoet hij Sadie Frost. De 25-jarige actrice is op dat moment nog getrouwd met Gary Kemp (Spandau Ballet) en samen hebben ze een vierjarig zoontje, Finlay. In haar memoires schrijft ze over die ontmoeting: “De kracht van de liefde die ik voelde voor Jude en zijn intense ambitie zorgde ervoor dat ik de controle verloor.” Ze probeert zijn charmes nog te weerstaan, maar na een vakantie in Bali is hun lot bezegeld. In 1995 scheiden Sadie en Gary, een jaar later is ze zwanger van zoontje Rafferty. Jude trouwt met zijn grote liefde en het koppel krijgt nog twee kinderen: Iris en Rudy.

Maar hun leeftijdsverschil en Jude’s bloeiende carrière gooien roet in het eten. “Hoe vaker we op grote dinertjes in Hollywood moesten verschijnen, hoe lager mijn zelfvertrouwen werd", schrijft Sadie in haar memoires. Een vakantie in Thailand brengt duidelijkheid: “Ik vroeg hem of hij van me hield, maar hij moest niet antwoorden - ik kende het antwoord al. Het moment was aangebroken: de relatie met de man waarvan ik hield was voorbij." In 2003 vraagt ze de scheiding aan. Als reden geeft ze Jude’s “onredelijke gedrag” op, die haar depressie zou verergerd hebben.

2003 - Sienna Miller

In hetzelfde jaar waarin zijn scheiding wordt gefinaliseerd, ontmoet Jude actrice Sienna Miller op de set van ‘Alfie’. Volgens Charles Shyer, de regisseur, is de chemie tussen de twee meteen voelbaar. De tabloids smullen van de nieuwe romance, en het kersverse koppel wordt opgejaagd door paparazzi. “Het maakt me ongemakkelijk, want ik denk dat dit niet het gevolg is van de film die uitgekomen is, maar ik denk dat het komt omdat ik bekritiseerd wordt omwille van mijn relatie", zegt Sienna daarover.

Op kerstdag 2004 verlooft het koppel zich, maar dan gaat het mis. Het lekt uit dat Jude een affaire met de nanny van z'n kinderen was begonnen tijdens de opnames van ‘All The Kings Men’. Hij moet publiekelijk z'n excuses aanbieden. “Ik wil alleen maar zeggen dat ik erg beschaamd ben en overstuur dat ik Sienna en de mensen die het dichtst bij ons staan, gekwetst heb", vertelt hij. “Ik wil me publiekelijk verontschuldigen tegenover Sienna en onze families omwille van de pijn die ik heb veroorzaakt. Mijn acties, waar ik erg veel spijt van heb, vallen niet te verdedigen.” Hoewel de verloving per direct voorbij is, proberen Sienna en Jude nog een jaar lang om iets van hun relatie te maken. Helaas is die in 2006 definitief over.

2008 - Samantha Burke

Jude geniet met volle teugen van z'n vrijgezellenleven en ontmoet in 2008 in New York beginnend model Samantha Burke (24). Nog dezelfde avond blijft ze bij hem slapen, maar na een week is hun ‘relatie’ al voorbij. Hij stopt met haar telefoontjes te beantwoorden en verandert zijn nummer. Dan ontdekt ze dat ze zwanger is. Jude vraagt om een DNA-test, die aantoont dat hij wel degelijk de vader is. “Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik absoluut geen gold digger ben", schrijft een verbolgen Samantha op haar blog. “Ik heb nog nooit iets gehad met een rijke man. Ik heb me altijd afgevraagd hoe m’n vriendinnen zelfs maar aan hun vriendjes konden vragen om kleren voor hen te kopen.”

In september 2009 wordt Sophia geboren, maar dan is Jude al een nieuwe relatie begonnen. Toch besluit hij om deel uit te maken van het leven van z'n dochter. Hij betaalt haar maandelijks 9.000 dollar (8.193,53 euro), een bedrag dat elke paar jaar zal stijgen tot Sophia 18 jaar is. Na een paar jaar besluiten Jude en Samantha ook dat het beter is als moeder en dochter in New York komen wonen. Dan kan de acteur z'n dochter vaker zien. “Het gaat best goed", klonk het toen. “Samantha en Sophia wonen nu in een flat niet ver van Jude’s huis.”

2009 - Sienna Miller

In 2009 blaast Jude z'n relatie met Sienna Miller nieuw leven in. “Ik moest het doen", zegt Sienna. “Hij was een groot deel van mijn en zijn leven, en de manier waarop het eindigde was verschrikkelijk. Wanneer iets zo eindigt, is het belangrijk als je terug kan blikken en ofwel de deur volledig sluiten ofwel een nieuwe kamer binnengaan. Het was een heel gezonde, louterende ervaring." De relatie blijft dus niet duren.

2014 - Catherine Harding

Tijdens de opnames van actiekomedie ‘Spy’ in Praag krijgt Jude zes weken lang het gezelschap van de 23-jarige Catherine Harding. “Het gebeurde allemaal heel snel”, verklapt een bron. “Ze leerden elkaar niet zo lang geleden kennen en vielen voor elkaars charmes, en toen vertelde Cat aan vrienden dat ze mee naar Praag zou gaan. Toen werd duidelijk dat ze een relatie had met Jude.” Hun relatie eindigt snel, maar Catherine blijkt wel zwanger. “Hoewel ze niet langer een relatie hebben, zijn ze allebei met heel hun hart toegewijd om hun kind op te voeden”, laat een woordvoerder weten. Op 16 maart wordt Ada geboren. Jude blijft in haar leven. “Hij is een goede vader", vertelt Catherine. “Ada heeft ook contact met haar broers en zusjes. Hij neemt haar constant mee uit. Ada lijkt enorm op Jude, ze lijkt totaal niet op mij.”

2015 - Phillipa Coan

In 2015 wordt Jude in het gezelschap van psychologe Phillipa Coan gezien op het Hay Festival. “Hij is echt serieus met haar", zegt een bron. “Hij vindt het geweldig hoe intelligent Pippa is en vindt het verfrissend om een relatie te hebben met een meisje die niets te maken heeft met de showbizz-wereld.” In 2019 treedt de acteur in het huwelijksbootje met de psychologe, die vijftien jaar jonger is dan hij. Het huwelijk wordt in beperkte kring gevierd, zoon Rafferty treedt op als getuige. Ondertussen is het koppel in verwachting van hun eerste kindje - het zesde voor Jude.