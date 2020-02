Nu Angelina Jolie steeds meer vijanden maakt: de meest gehate sterren van Hollywood Redactie

06 februari 2020

14u00

Bron: PRIMO 0 Celebrities Toen in 2016 bekend werd dat Angelina Jolie (44) en Brad Pitt (56) een punt gingen zetten achter hun huwelijk, had de goegemeente medelijden met de actrice, maar na verloop van tijd keerde dat helemaal. Zodanig zelfs dat Angelina intussen de titel van ‘meest gehate vrouw van Hollywood’ kreeg opgeplakt. Al is zij lang niet de enige die vijanden maakt in Hollywood, zo staat deze week te lezen in PRIMO.

Angelina en Brad besloten in 2016 te scheiden en die scheiding werd een bittere strijd, eentje die trouwens nog altijd wordt gestreden. In de scheiding lijkt voor Angelina, net zoals in een oorlog, alles geoorloofd. En net dat stoot iedereen tegen de borst. Het feit dat ze hun zes kinderen - Maddox (18), Pax (16), Zahara (14), Shiloh (13) en de tweeling Knox en Vivienne (11) – tegen hun vader probeert op te zetten, keurt iedereen af. “Sinds ze via de rechtbank geprobeerd heeft om een contactverbod te bekomen zodat Brad zijn kinderen niet meer zou mogen zien, heeft iedereen Angelina laten vallen”, klinkt het. “Ja, ze woont in een prachtige villa van 36 miljoen dollar, maar daar woont ze helemaal alleen. Ze heeft geen vrienden meer. Behalve haar kinderen en haar bodyguards, wil niemand nog met haar omgaan.”

Bij Brad is het heel anders gelopen: “Sinds hij bekend heeft dat de oorzaak van de scheiding bij hem is te zoeken door zijn drankprobleem, en het feit dat hij hulp en therapie heeft gezocht, heeft iedereen veel sympathie voor hem. En wees gerust, ook de kinderen gaan stilaan afstand van haar nemen. Die worden groter en verlaten straks een voor een het nest. En wat dan? Dan blijft ze helemaal alleen achter.”

(lees verder onder de foto)

Ook deze sterren hebben inmiddels een barslechte reputatie in Hollywood:

Lindsay Lohan

Divagedrag, onredelijk, verslaafd en onbetrouwbaar. Niemand die ooit met haar heeft samengewerkt heeft iets goeds over haar te vertellen.

Kristen Stewart

Ze was de lieveling van heel Hollywood, maar toen een kleine acht jaar geleden aan het licht kwam dat ze een affaire had met de toen nog getrouwde regisseur Rupert Sanders, spuwde iedereen haar uit.

Christian Bale

Zijn halsstarrige, vaak onhandelbare gedrag, vindt iedereen afschuwelijk. Bales redding is zijn talent en zijn vermogen om zich compleet in zijn personages in te leven.

Anne Hathaway

Te veel succes hebben, is ook niet goed. Hoe populairder Anne Hathaway werd, des te gehater. Ze heeft volgens velen chronisch last van valse bescheidenheid en werd zo al heel snel in haar carrière een van de meest gehate actrices op het witte doek. Haar haters hebben zelfs een eigen naam: de Hathahaters.

Jennifer Aniston

Volgens haar ex-collega’s een echte snob. Dat geen enkele van haar relaties ooit standhoudt, wordt als uitermate zielig bestempeld.

Jennifer Lopez

Nog een grotere diva dan Lindsay Lohan én Mariah Carey naar het schijnt. Op optredens eist ze soms een volledig witte kleedkamer! En met assistenten en andere hulpjes weigert ze oogcontact te maken.

Alec Baldwin

Agressief. Heeft al menig paparazzo op zijn gezicht geslagen. En ook op de set is hij niet de meest aangename mens om mee samen te werken. Volgens collega’s heeft hij zijn teksten nooit deftig gestudeerd en daardoor lopen opnames altijd vertraging op.

Russell Crowe

Een heethoofd. Iedereen herinnert zich nog het incident uit 2005 toen hij in een New Yorks hotel werd gearresteerd omdat hij een telefoon naar het hoofd van een hotelmedewerker had geslingerd. En dat allemaal omdat hij er niet in slaagde een telefoonverbinding tot stand te brengen.

Gwyneth Paltrow

Sinds haar speech op de Oscaruitreiking van 1999 heeft ze het bij de Amerikanen verkorven: veel te pretentieus! Haar overdreven gezonde levensstijl wordt haar ook niet in dank afgenomen.