Nu al veertien vrouwen hem beschuldigen van wangedrag: Cuba Gooding Jr. in steeds nauwere schoentjes SDE

16 oktober 2019

19u00

Bron: Variety 0 Celebrities Het wordt heet onder de voeten van Cuba Gooding Jr. (51). De acteur werd in juni al aangehouden voor aanranding. Vorige week kwam daar nog een gelijkaardige aanklacht bij. Volgens de openbare aanklager hebben zich bovendien nog twaalf andere vrouwen gemeld. Gooding blijft beweren dat hij onschuldig is.

Dinsdag verscheen Cuba Gooding Jr. in de rechtbank om zich te verantwoorden voor enkele aanklachten van seksueel wangedrag die twee vrouwen tegen hem hebben ingediend. Zo zou hij de borst van een vrouw hardhandig hebben gegrepen en eerder in de kont van een andere vrouw geknepen hebben. De Oscarwinnaar hield zijn onschuld in de rechtbank staande. Maar de openbare aanklager heeft laten weten dat er zich twaalf nieuwe vrouwen hebben gemeld die willen getuigen tegen Gooding. Hij zou hen betast hebben, in hun schouders gebeten hebben of tegen hen aan geschuurd hebben. “Het gedrag van de beschuldigde in het verleden toont aan dat hij vrouwen routinematig benadert in bars en nachtclubs met wie hij eerder beperkt of zelfs geen contact had. Hij raakt hen ongepast aan”, schreef assistent-officier van justitie Jenna Long in de rechtbankdocumenten.

Meer over Cuba Gooding Jr.