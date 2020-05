Nu al één jaar verlost van haar verslavingen: zo gaat het nu met ‘Melrose Place’-actrice Heather Locklear Redactie

Bron: TV Familie 2 Celebrities Gelukkig valt er in volle coronacrisis ook goed nieuws te melden. En dat komt verrassend genoeg van Heather Locklear (58). De ex-‘Melrose Place’-ster werd meermaals opgepakt wegens geweldpleging door haar drank- en medicijnenverslaving, die haar in afkickcentra en de psychiatrie deden belanden. Maar Heather is nu al één jaar clean, zo staat te lezen in weekblad TV Familie.

“Het gaat heel goed met haar, en ze zíet er ook goed uit”, vertelt een vriend van Locklear. Heather woont samen met haar ouders, dochter Ava (22) en haar geliefde hond Mister. Ze houdt zich bezig met tuinieren, wandelen en koken.

De cast van ‘Melrose Place’ verzamelde recent virtueel voor een goed doel. Naast Heather, die bitch Amanda speelde, namen ook Josie Bissett (Jane), Thomas Calabro (Michael), Marcia Cross (Kimberly), Laura Leighton (Sydney), Doug Savant (Matt), Grant Show (Jake), Andrew Shue (Billy), Courtney Thorne-Smith (Alison) en Daphne Zuniga (Jo) deel aan de videochat. Heather klonk vrolijk. “Het zou fun zijn om Amanda nog eens te spelen”, zei ze. En: “Ik ben nu oud genoeg om me de eerste pandemie van 1918 te herinneren.”

De oude vrienden blikten terug op hun tijd in het fictieve appartementencomplex. Ze waren blij om elkaar terug te zien. “De enige vraag die ik altijd krijg over ‘Melrose Place’ is: ‘Hoe is Heather in het écht?’” zei Andrew Shue. “Ik antwoord dan: ze is de liefste, meest professionele, meest geweldige persoon die ik ken. We zijn zo blij om je te zien, Heather.”

