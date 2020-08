Nota’s van Michael Jackson onthullen zijn woede over racisme in de entertainmentwereld: “Elvis is niét de King” MVO

23 augustus 2020

16u19

Bron: The Sun 0 Celebrities Nooit eerder vertoonde notities van poplegende Michael Jackson tonen aan hoe kwaad hij zich maakte in de ongelijkheid binnen de muziekwereld. De schrijfsels werden bewaard door één van zijn vrienden, die er nu pas mee naar buiten komt.

Jackson schreef de nota’s in 1987, op het hoogtepunt van zijn carrière. Hij beschuldigde populaire Amerikaanse magazines en de muziekzender MTV ervan dat ze zwarte performers naar de achtergrond schoven. “Doorheen de geschiedenis hebben ze de focus gelegd op witte artiesten.” Hij haalde ook uit naar enkele blanke performers. “Ik zal Bruce Springsteen wel eens laten zien wie er ‘the boss’ is. The Fab Four zijn goed, maar ze zijn niet béter dan zwarte groepen. The Beatles zijn niet de beste band ter wereld. En Elvis is niét ‘the king’. Ooit wil ik regeren als de koning van de muziekwereld. Niet omdat ik bevooroordeeld ben, maar omdat het gewoon tijd is voor een zwarte king." Of Jackson er tevreden mee was dat hij uiteindelijk The King of Pop genoemd werd, weet niemand.

Hij schreef ook over bevooroordeelde ouders, waarvan hij vreesde dat ze hun kinderen de verkeerde ideeën meegaven over mensen met een andere huidskleur. Racisme, zowel in de muziekwereld en daarbuiten, maakten hem duidelijk enorm kwaad. “Ik wil mezelf een doel opleggen: ik wil 200 miljoen kopieën van mijn album ‘Thriller’ verkopen, zodat die kleine, blanke kinderen alsnog van mij gaan houden. Ik wil zo groot worden dat het hun vooroordelen overstijgt. Als ze naar mij opkijken, zal ik de wereld kunnen veranderen.” ‘Thriller’ werd inderdaad één van de bestverkochte albums aller tijden, maar dan met zo’n 66 miljoen kopieën.

Michael, die op zijn 50ste het leven liet na een hartaanval, gaf de notities aan één van zijn vrienden in 2003. Dat was vlak voordat zijn huis doorzocht werd door de politie, omdat hij verdacht werd van kindermisbruik. “Michael vertrouwde zijn vrienden meer dan zijn eigen familie”, zegt een insider tegen de Britse krant The Sun. “En hij wilde dat deze notities veilig bewaard zouden worden.”