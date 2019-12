North West (6) draagt handtas van 10.000 dollar MVO

24 december 2019

06u29

Bron: AD 0 Celebrities De oudste dochter van Kim Kardashian en Kanye West heeft geen goedkope smaak. De 6-jarige North werd zondag gespot met een Birkin-handtas die 10.000 dollar (9000 euro) waard zou zijn.

Het meisje droeg de tas naar het Lincoln Center in New York, waar haar vaders opera Mary vertoond werd. Ze werd vergezeld door haar moeder en broertje Saint (4). De twee jongste kinderen van het gezin, Chicago van bijna 2 jaar en de zeven maanden oude Psalm, waren thuisgebleven.

North was niet het enige kleinkind uit de Kardashian/Jenner-familie dat verwend werd dit weekend. Kylie Jenner deelde een video op YouTube waarin te zien was dat haar dochter Stormi (1) een groot cadeau kreeg van oma Kris Jenner. De dreumes is de trotse eigenaar van een twee verdiepingen tellend tuinhuis, een replica van het exemplaar dat Kylie zelf had toen ze Stormi's leeftijd had.