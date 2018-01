Nora Gharib bedankt K3 voor haar rol in 'Patser' MVO

29 januari 2018

Nora Gharib heeft haar hoofdrol in de Vlaams-Nederlandse actiefilm Patser naar eigen zeggen te danken aan de zoektocht K3 zoekt K3. Voor de rol van Badia, het enige meisje in een groep vrienden uit Antwerpen die hun neus steken in high profile drugszaken, moest ze wel het brave meisjesimago van zich afschudden.

''Mensen die de film hebben gezien geloven hun oren niet dat ik heb meegedaan aan K3 zoekt K3. Dat vind ik wel tof'', vertelt Nora. ''De make-up heeft wel geholpen. Ze tekenden wallen onder mijn ogen en ik rookte een fake jointje."

Nora schopte het twee jaar geleden tot de halve finale van K3 zoekt K3. Dat was de springplank die uiteindelijk leidde tot haar vlogs en dit acteerdebuut, redeneert ze. Ze vertelt dat regisseur Adil El Arbi haar benaderde omdat ze als bekende Vlaamse een video had gemaakt waarin ze vertelde over haar relatie met haar Ghanese partner Anson en de moeilijkheden die een gemengde relatie met zich meebrengt. ''Ik ben Marokkaans, hij is Ghanees. We hadden in het begin moeilijkheden en mensen hadden commentaar. Ook mijn ouders hadden het er moeilijk mee. Adil heeft de video gezien en mijn verhaal sprak hem aan. Hij kreeg de ingeving mij een filmrol aan te bieden. Hij wist dat ik veel had meegemaakt, dat ik veel shit over me heen heb gekregen en dat het me geen reet kan schelen wat mensen over ons denken. Dat is heel belangrijk voor de rol van Badia, die in de film een zwarte vriend krijgt. Ik heb het commentaar op een gemengde relatie allemaal meegemaakt, it's my life'', vertelt Nora, die vorig jaar trouwde met haar 'onmogelijke liefde'.

De debutant kreeg op de set van de gangsterfilm veel acteertips van de regisseurs en hoofdrolspeler Matteo Simoni. ''Ik heb het ook gevraagd. Ik hou van kritiek'', vertelt ze. Nu wil ze doorgaan met acteren. "Ik heb nog een kleine rol in het tweede seizoen van de serie The Team die binnenkort in Vlaanderen op tv komt. Zo leuk."

Over een drempel

Patser is gebaseerd op de Mocro-oorlog tussen bendes in Antwerpen en Amsterdam. "Antwerpen is de cokehoofdstad van Europa. Alles is wel gebaseerd op waargebeurde dingen'', vertelt Nora. ''Ik herken in de film het stereotype rond Marokkanen. Maar de regisseurs hebben de vrijheid daarop in te zoomen. In de film zit trouwens ook een Marokkaan die advocaat is en een Marokkaan die flik is. En een totaal onschuldige Marokkaanse moeder die niets doorheeft van wat haar kinderen uitspoken en een iets minder brave vader. Er zijn verschillende verhaallijnen."

Nora moest door haar familie wel over een drempel worden geholpen om een gangstermeisje te spelen. ''Ik kom van K3, ik rook niet, ik drink niet. Ik ben in mijn leven maar twee keer naar een discotheek geweest en ik vond er niets aan. Ik ben een huismus. Ik moest ook leren dat het om acteren ging. Ik zag mezelf al in het drugsmilieu belanden, met schieten, bloed en veel schelden. Ik waarschuwde mijn moeder toen ik het script met haar doornam. Mijn familieleden vonden dat maar zot van me. Dat is immers acteren! Maar ik had geen ervaring en voelde me geen actrice. Voor mij voelde alsof ik in een vreemde wereld werd gegooid. Nu het allemaal voorbij is besef ik me maar al te goed dat het allemaal geacteerd is."