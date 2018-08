Nora Gharib (24) haalt rijbewijs: "Gelukt in één keer" KD

28 augustus 2018

11u27

Bron: Instagram 0 Celebrities 'Patser'-actrice en 'K3 zoekt K3'-kandidate Nora Gharib (24) heeft haar rijbewijs behaald. Dat maakte het Vlaamse mediafiguur zelf bekend op Instagram.

"Ik heb het gedaan", schreef Nora bij een foto in de wagen op haar Instagram Stories. Zo maakte ze bekend dat ze slaagde voor haar rijexamen, waarna ze de rijschool bedankte voor de rij- en theorielessen. "Zonder jullie had ik het twintig maal opnieuw moeten doen, maar het is gelukt in één keer!"

Hoewel de meeste Belgen nog steeds hun rijbewijs op 18 jaar halen, is Nora met haar 24 lentes geen uitzondering meer. De leeftijd waarop jongeren hun rijbewijs halen, schuift al enkele jaren op. Volgens de Vlaamse Stichting Verkeerskunde komt dit door een veranderende mentaliteit. De jeugd ziet een auto niet langer als statussymbool. "Jongeren blijven na hun studies ook langer in de studentenstad wonen", verduidelijkte Werner De Dobbeleer in 2016 aan de VRT. "Daardoor hebben ze minder nood aan een auto. De fiets is praktischer en openbaar vervoer is vaak gemakkelijker."