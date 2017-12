Noorse prins: "Kevin Spacey greep me onder tafel bij de ballen" LB

Bron: P4, Daily Mail 0 PN Ari Behn en de Noorse prinses Märtha Louise waren vijf jaar getrouwd toen Kevin Spacey het lid van de koninklijke familie oneerbaar betastte. Celebrities De ex van prinses Märtha Louse van Noorwegen, Ari Behn, heeft in een interview onthuld dat acteur Kevin Spacey hem tien jaar geleden tijdens een Nobelprijsfeest bij zijn kroonjuwelen heeft gegrepen.

Ari Behn, die vorig jaar scheidde van de prinses, vertelde in een interview met radiostation P4 hoe de acteur hem oneerbaar betastte. Spacey was gastheer voor het jaarlijkse concert naar aanleiding van de uitreiking van de Nobelprijzen in Oslo, gastvrouw was Uma Thurman.

"Later misschien"

Spacey kwam die avond naast het toenmalige lid van de koninklijke familie zitten. "We hadden een fijn gesprek", vertelde Behn (46). "Na vijf minuten zei hij: 'Laten we buiten een sigaret roken', en terwijl hij dat vroeg greep hij me onder tafel bij de ballen".

Behn, een niet-roker, was naar eigen zeggen zo verrast dat hij enkel "later misschien" kon antwoorden.

Meer dan tien mannen hebben Spacey beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag nadat acteur Anthony Rapp getuigde hoe Spacey zich bij hem opdrong toen Rapp veertien jaar was. Sindsdien hebben al 15 mannen beweerd dat Spacey hen heeft aangerand of gepoogd te verkrachten.

Spacey werd uit de populaire Netflixreeks 'House of Cards' gegooid en voor regisseur Ridley Scott besloot Spacey uit de reeds ingeblikte film over de ontvoering van oliemagnaat Jean Paul Getty te knippen en zijn rol opnieuw te laten spelen door Christopher Plummer. Spacey liet weten dat hij zich laat behandelen.

Ari Behn en prinses Märtha Louise trouwden in 2002 en hebben samen drie kinderen. In augustus vorig jaar kondigde het koppel hun scheiding aan. In haar boeken beweert de prinses dat ze contact heeft gehad met engelen. Ook Behn is schrijver, maar hij heeft dus contact gehad met de grijpgrage Spacey.

AP De Noorse prinses Märtha Louise en Ari Behn bij de aankondiging van hun verloving in 2002.