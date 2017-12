Nooit eerder gezien: Jennifer Aniston toont een glimp van haar huis KDL

15u39

Jennifer Aniston staat erom bekend haar privéleven zo goed mogelijk van de buitenwereld en de pers af te schermen, maar voor Smartwater, het drinkwatermerk dat de actrice promoot, maakte ze een uitzondering.

Jennifer is al enkele jaren het gezicht van Smartwater en blijkbaar is ze erg blij met de samenwerking. Zo blij dat ze op de Instagrampagina van het merk zelfs bepaalde ruimtes in haar huis laat zien.

Jennifer en haar man Justin verkozen een zwarte keukenmuur boven een traditionele witte kleur.

check out our ig story to get an exclusive look at our fabulous day with jen. Een foto die is geplaatst door null (@smartwater) op 04 dec 2017 om 15:01 CET

In de leefruimte zijn vooral veel grijstinten te zien. De gouden wanddecoratie trekt de aandacht.

jen making the most out of her day. ☁️💧 Een foto die is geplaatst door null (@smartwater) op 04 dec 2017 om 17:08 CET

Ook een gezellige haard mag niet ontbreken.

jen’s secret: plenty of smart snacks and smart 💧 Een foto die is geplaatst door null (@smartwater) op 04 dec 2017 om 19:02 CET

Jennifer is dol op haar honden. Ze mogen zelfs op sofa zitten.

nothing like an afternoon with 🐶 and pure 💧. Een foto die is geplaatst door null (@smartwater) op 04 dec 2017 om 23:03 CET

En wat denk je van het terras?

hanging out with jen has our head in the ☁️ Een foto die is geplaatst door null (@smartwater) op 05 dec 2017 om 01:00 CET