Noodoproep Demi Lovato vrijgegeven: "Geen sirenes alsjeblieft"

27 juli 2018

08u35

Bron: ANP/AD 0 Celebrities De nooddiensten in Los Angeles hebben donderdag delen vrijgegeven van de noodoproep die dinsdag vanuit het huis van Demi Lovato is gedaan. Daarin is onder meer te horen dat de beller wil dat de ambulance die naar de zangeres komt toegesneld, geen sirenes aanheeft.

In het gesprek zegt de medewerker van alarmlijn 911 dat de medische hulp ieder moment kan arriveren. "Nog even en je hoort de sirenes al", probeert hij de beller gerust te stellen. Die vraagt daarop of het zonder sirenes kan, vermoedelijk om minder aandacht te vestigen op het incident, volgens veel Amerikaanse media een overdosis. De 911-telefonist laat weten dat hij dat niet kan regelen, omdat het om een medisch noodgeval gaat.

Het gesprek houdt op op het moment dat de ambulance is gearriveerd bij het huis van Demi. Eerder meldde TMZ dat de aanwezige vrienden van de zangeres niet meewerkten met het ambulancepersoneel. Zo zouden ze niet hebben willen vertellen welke drugs Demi had gebruikt. Er gaan geruchten dat het om heroïne ging, maar een anonieme bekende van Demi ontkent dat stellig tegenover TMZ. Hij of zij wil niet vertellen wat dan wel de oorzaak van de overdosis was.

Lovato had naar verluidt de hele nacht gefeest om de verjaardag van één van haar achtergronddansers te vieren. Ze organiseerde het feestje zelf, bij haar thuis. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren alle feestvierders al verdwenen.

Afkickkliniek

Of het nou heroïne was of niet, Demi Lovato heeft in ieder geval iets genomen wat haar dinsdag in het ziekenhuis deed belanden. E! meldt nu dat de zangeres, zodra ze wordt ontslagen uit het ziekenhuis, direct vertrekt naar een afkickkliniek.

"Haar familie staat haar bij", aldus een bron. Demi zou hebben gedacht dat ze het gebruik van verdovende middelen aankon, maar dit bleek niet zo te zijn. "Het heeft haar goed wakker geschud."

Het nieuws van de overdosis kwam kort na Lovato's openbaring - in het nummer Sober - dat ze een terugval had gehad nadat ze eerder drugs en alcohol had afgezworen. Nadat de zangeres plotseling in het ziekenhuis werd opgenomen, kreeg ze steunbetuigingen van over de hele wereld.

In 2010 zat Lovato ook al in een afkickkliniek. Ze kickte toen af van alcohol, cocaïne en pijnstillers die alleen op recept verkrijgbaar zijn.