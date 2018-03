Non is doodziek en "heeft niets meer" maar blijft strijden tegen Katy Perry Leon van Wijk

17 maart 2018

22u33 61 Celebrities Sinds de Rita Callanan blijft tot de laatste snik strijden tegen Katy Perry. De 79-jarige Amerikaanse wil koste wat kost voorkomen dat de sexy popster het klooster koopt waarin ze jarenlang woonde - ook nu ze door al het juridische getrouwtrek vrijwel geen cent meer heeft. Sinds de plotselinge dood van haar laatste medestrijder staat ze er alleen voor, maar de doodzieke non

De toekomst kon voor zuster Callanan, een van de laatste nog levende leden van haar kloosterorde, eigenlijk niet meer stuk. Ze had een mooi centje op de bank en wist dat het riante kloosterpand waarin ze woonde ook nog minimaal tien miljoen dollar waard was.



Toch zit de vrouw nu op zwart zaad, vertelt ze aan de Daily Mail. Het is allemaal de schuld van de aartsbisschop van Los Angeles, vindt ze. Hij kreeg in 2005 zeggenschap over het gebouw in de hippe wijk Los Feliz. De man zou alle nonnen er vervolgens uit hebben geknikkerd, hun rijk gevulde bankrekeningen hebben gesloten en hen in verschillende verzorgingshuizen hebben ondergebracht. Sindsdien beheert het aartsbisdom hun geld.



Het bisdom betaalt de huur en de huishoudster van Callanan, maar niet haar boodschappen en ziektekostenverzekering. Die laatste heeft de vrouw hard nodig, aangezien ze aan borstkanker en diabetes lijdt. Ze betaalt de rekeningen zelf met een soort beurs van de kerk. Maar de tegemoetkoming is flink gekort en komt vaak niet op tijd, waardoor de non onlangs een aanmaning van de zorgverzekeraar op de mat zag vallen.

Oh Happy Day

Gelukkig hadden de zusters hun voormalige kloostergebouw nog, dat nu al zo'n veertig jaar van de orde is. Althans, dat dachten ze. Popster Katy Perry (33), die eigenlijk Katheryn Elizabeth Hudson heet en streng gelovig werd opgevoed, liet haar oog in 2015 op het optrekje vallen. De zangeres sloot een deal met de aartsbisschop: voor 14,5 miljoen dollar (ruim 11,7 miljoen euro) zou ze het pand kopen, inclusief een groot stuk omliggende grond.



Zuster Callanan en mede-non Catherine Rose geloofden hun oren niet. Callanan had Perry even gegoogeld en was toen nogal geschrokken. "Ik vond haar video's", zei ze tegen de Los Angeles Times. "Ik werd daar totaal niet blij van."



Een opzettelijk kuis geklede Katy probeerde de nonnen nog over te halen door met ze in gesprek te gaan. Ze zong 'Oh Happy Day ' voor ze en liet de 'Jesus'-tattoo op haar pols zien, maar de vrome vrouwen haalden hun schouders op. Sterker nog, ze besloten hun voormalige huis te verpatsen aan de lokale restauranteigenaresse Dana Hollister.



Dat had niet gemogen, oordeelde de rechter vorig jaar. Als een gebouw meer waard is dan 7,5 miljoen dollar, moet voor de verkoop eerst toestemming worden gevraagd aan de aartsbisschop en het Vaticaan. En dat hadden de nonnen en de beoogde eigenaar niet gedaan. Koper Dana Hollister had volgens de rechtbankjury opzettelijk geprobeerd Katy's koopplannen te dwarsbomen en moest daarom een vergoeding van zo'n vijf miljoen dollar betalen aan Perry en de katholieke kerk.

Crowdfunding

De twee nonnen bleven erbij dat het pand van hun orde is en dat zij het gewoon mochten verkopen. Het tweetal begon een crowdfundingsactie om de juridische kosten te dekken. Zuster Catherine Rose (89) zal nooit zien of de eindstreep van 20.000 dollar wordt gehaald; bij de zoveelste rechtbankzitting viel de non vorige week dood neer.



De enige overgebleven strijder Callanan is verdrietig, maar des te meer gemotiveerd om Katy Perry de rechtszaal uit te vechten. "Het is nu belangrijker dan ooit dat we onze strijd voorzetten", zegt de non. "En dat ons belang zegeviert."



De zaak ligt vanwege de dood van de non tijdelijk stil. Het is niet duidelijk wanneer de volgende zitting is.