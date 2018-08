Nog meer ellende: Barbie van 'Oh Oh Cherso' uit ontwenningskliniek gegooid TDS

08 augustus 2018

14u02

Bron: De Telegraaf 0 Celebrities Samantha de Jong, beter bekend als Barbie uit 'Oh Oh Cherso', stapt volgende week op het vliegtuig richting Schotland, waar ze tot 4 maanden zal verblijven om er zich te laten behandelen. In afwachting zou de realityster in een kliniek in Den Haag worden behandeld, maar die instelling heeft ze nu alweer verlaten. "Ze heeft de huisregels overtreden", klinkt het in De Telegraaf.

Maandagochtend heeft Barbie te horen gekregen dat ze niet meer welkom is. Hoewel het verboden is om in de Haagse kliniek foto's te nemen of er te filmen, heeft Barbie toch een filmpje opgenomen en doorgestuurd naar haar vriend Jeffrey Van Der Meer.

Het blijkt niet het enige incident te zijn met Barbie. "Het personeel van de kliniek voelde zich door ons bedreigd", zegt haar vriend aan De Telegraaf. "Afgelopen zondag mocht Samantha niet met mij en wat vrienden mee uit. Wij vinden dat ze zo niet met haar mogen omgaan. Toen hebben we tegen het personeel gezegd: ’Als jullie niet met ons willen meewerken, stappen wij naar de media’", zegt hij. Samantha kreeg vervolgens een waarschuwing.

Jeffrey zegt dat ze uiteindelijk toch een hapje gaan eten eten zijn, waarna hij Barbie weer naar de instelling bracht. Even later kreeg Jeffrey naar eigen zeggen van Barbie een video doorgestuurd waarin "een of andere pipo daar in die kliniek staat te snuiven, in het zicht van cliënten die proberen af te kicken”. Hij zegt actie ondernomen te hebben, maar werd “afgesnauwd” door de kliniek.

Bevestigd

Barbie’s woordvoerder bevestigt het verhaal in de Nederlandse media. Samantha blijft nu bij Jeffrey, tot ze vertrekt naar Castle Craig in Schotland. "Ik ben heel blij dat ze mij die beelden heeft gestuurd, want nu is ze weer bij mij, en daar is ze beter af", zegt Jeffrey. "De eerste drie weken in Schotland mag ze geen contact hebben met de buitenwereld, daarna met mij, haar vader en moeder, tante en nicht. We mogen op bezoek komen en dat ga ik sowieso doen. Ik hoop dat ze als herboren terugkomt, dat we met z’n tweeën een mooie toekomst tegemoet gaan.”