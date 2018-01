Nog geen twee maanden na zijn dood: weduwe Hallyday straalt weer KD

25 januari 2018

Laeticia, de weduwe van de Franse rocklegende Johnny Hallyday, lijkt nog geen twee maanden na zijn dood al over haar verdriet heen te zijn. Daar zit Sébastien Farran, de ex-manager van Johnny, voor veel tussen.

Na de dood van Johnny op 5 december verhuisde Laeticia met de kinderen van St Barths naar Los Angeles. Sébastien, die nochtans een vrouw heeft, wijkt niet van haar zijde. Hij ontfermt zich over liefdevol over de weduwe en haar adoptiedochters Jade en Joy. Ze flaneren samen door de straten van LA. Samen boodschappen doen, de kinderen van school halen... Laeticia ziet er gelukkig uit, en Franse media speculeren volop over een ontluikende liefde. Sébastien is alvast van plan een hele tijd in de VS te blijven. Hij liet zijn twee kinderen uit zijn huwelijk met een Franse rapster overvliegen.

Happy st barth🌴happy family🌴❤️photo @yaelabrot Een foto die is geplaatst door null (@jhallyday) op 23 aug 2017 om 21:44 CEST

Te huur: Johnny's villa

De villa op St Barths, vlak naast het kerkhof waar de rocklegende is bijgezet, wordt nu volop in gereedheid gebracht om te verhuren. Geïnteresseerden kunnen er vanaf 1 maart terecht. Vijf nachten in laagseizoen kosten: 25.000 euro. In het hoogseizoen betaal je daar 53.000 euro voor.