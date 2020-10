Nog eens zes nieuwe aanklachten tegen Harvey Weinstein

Harvey Weinstein (68) heeft vrijdag zes extra aanklachten aan z'n broek gekregen, meldt Variety. Drie daarvan zijn vermeende verkrachtingen die meer dan tien jaar geleden in Beverly Hills zouden hebben plaatsgevonden.

De filmproducent zou ergens tussen september 2004 en september 2005 een vrouw in een hotelkamer hebben verkracht. Ook zou hij tussen november 2009 en november 2010 tweemaal een andere vrouw hebben verkracht.

Momenteel zit Weinstein in de buurt van Buffalo, New York al een celstraf van 23 jaar uit wegens verkrachting en seksueel misbruik. Op 11 december hoort hij of hij aan Los Angeles wordt uitgeleverd. Hij was al in afwachting van uitlevering aan LA voor drie andere verkrachtings- en seksueel misbruikzaken.

