Nog altijd een 'bad boy': Robbie Williams heeft zijn eigen wietkwekerij, en die kreeg hij van zijn vrouw MVO

26 april 2018

07u10 6 Celebrities Robbie Williams (44) mag dan beweren dat hij zijn wilde haren verloren is, toch blijft hij altijd een beetje het boegbeeld van seks, drugs en rock 'n roll. Hij kan vanaf nu namelijk thuis zelf zijn wiet kweken, en dat dankzij zijn vrouw, Ayda Field.

Williams heeft zijn eigen plantage, zo weet zijn collega Big Narstie, die onlangs bij de zanger op bezoek was. Hij was daar voor hun samenwerking aan het nummer 'Go Mental', en trof de plantjes aan in de woning van de zanger.

In een interview met de Britse krant 'The Sun' doet Narstie zijn boekje open over zijn kennismaking met de zanger. "Het was heel bizar. Robbie belde mijn manager en zei dat hij met me wilde werken. Kort daarna zaten we in de studio. Hij was heel anders dan ik had verwacht, maar hij is erg cool. Hij staat met beide benen op de grond en is bescheiden. Bovendien heeft hij een goede vrouw... Ik heb gezien wat Ayda voor Robbie heeft gekocht voor hun huwelijksverjaardag. Ze heeft hem een wietkwekerij in de kelder gegeven!"