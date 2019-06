Noel Gallagher spreekt zich uit over de brexit: "Als je het niet eens bent met de uitslag, ga dan naar Noord-Korea” SD

15 juni 2019

13u49

Bron: NME 1 Celebrities Noel Gallagher (52) heeft zich in een interview misprijzend uitgelaten over landgenoten die een nieuw brexitreferendum willen, omdat de uitslag van het eerste referendum hun niet bevalt. “Het is een schande”, zegt de voormalige Oasis-frontman, die zelf niet ging stemmen.

Noel Gallagher kan zich behoorlijk opwinden over de brexit, zo blijkt uit het interview dat hij deed met The Manchester Evening News. Zo zei hij: “Er is maar een ding erger dan een gek die voor de brexit stemde. Dat is de opkomst van de smeerlappen die proberen om de stemming ongedaan te maken.” Hij vervolgde: “Je neemt deel aan een democratisch proces - als het resultaat je niet bevalt, dan verhuis je maar naar Noord-Korea.”

Gallagher ging wel zelf niet stemmen, en heeft daar nu dik spijt van. “Op de dag van de brexit dacht ik: ‘Ik wil de moeite niet doen om naar het stembureau te gaan, wie zou er in hemelsnaam Europa willen verlaten? Dat is een onzinnig idee.’ En dan word je de volgende dag wakker en denk je: ‘Fucking hell.’” Hij vervolgde: “Maar wat er nu aan het gebeuren is, is echt een schande. Het is een schande wanneer mensen proberen om die stemming ongedaan te laten maken. Want dat is fascisme. Heel simpel. Niemand van ons vindt dit leuk. Maar kijk, het is gebeurd. Ik word echt heel kwaad op mezelf omdat ik niet ben gaan stemmen, en ik denk dat ik niet de enige ben. Ze deden het niet omdat ze dachten dat niemand ging stemmen om te vertrekken, dat is een onzinnig idee. Maar nu moet ik de rechten van de mensen die ‘vertrekken’ kozen, verdedigen. Het moet doorgaan. ”

Gallagher denkt dat kans klein is dat er een tweede referendum komt. “Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er wanneer iedereen stemt om te blijven? De beste van drie? Of wat als een grotere meerderheid kiest om te vertrekken? Het zijn triestige tijden. Maar ik denk dat wanneer we vertrekken, het een tijdje erg zal zijn, maar dat het daarna weer normaal zal worden.” Een hoopvolle Noel Gallagher, wie had dat verwacht?