Noel Gallagher kreeg zware paniekaanvallen door cocaïne: “Ik had meer slechte dagen dan goede dagen” MVO

12 mei 2020

12u04

Bron: Mirror 0 Celebrities Voormalig Oasis-lid Noel Gallagher (52) bekende zopas dat hij in de jaren ‘90 geplaagd werd door zware paniekaanvallen, die werden veroorzaakt door zijn druggebruik.

“Ik gebruikte elke avond cocaïne, dat vier jaar lang, van 1995 tot 1998", vertelt hij. “Dat waren mijn zotte jaren. Tijdens een tour in Amerika moest ik zelfs worden opgenomen in het ziekenhuis van Detroit, omdat ik psychoses had. Beeld je maar eens in dat je al hallucinerend naar het ziekenhuis moet gaan, plezant was dat niet. Ze verstonden dan ook nog eens niets van wat ik zei omdat ik een zwaar Brits accent had. Ik dacht even: dit is het dan, ik ben er geweest.”

“Tegen 1997 liep het echt uit de hand”, meent hij. “Liam en ik waren compleet de controle verloren. Dat jaar nam ik constant drugs, van de zware variant. We kwamen niet meer buiten. De helft van de tijd was ik te high om te beseffen wie er nog meer te gast was in mijn huis. We zaten met de gordijnen dicht en hadden het over aliens en maanladingen... We hadden meer slechte tijden dan goede tijden, op dat punt.”

Een jaar later kreeg hij een openbaring. “Ik heb een paar héél heftige paniekaanvallen gehad, die me deden beseffen dat ik van de drugs af wilde. Ik werd wakker op 5 juni 1998, negeerde de gedrogeerde mensen rondom mij en in plaats daarvan zette ik mij in een hoekje met een potje instant -noodels. Opeens wilde ik niets liever dan clean zijn. Ik verkocht het huis, verhuisde naar het platteland en veranderde mijn telefoonnummer. Ik brak met de vrienden die een slechte invloed op me hadden. Maar ik ben wél in mijn opzet geslaagd.”