Noel Gallagher heeft 50.000 sigaretten in huis, maar rookt al vier jaar niet meer

28 december 2019

17u26

Bron: The Daily Star 0 Celebrities Noel Gallagher (52) heeft naar eigen zeggen meer dan 50.000 sigaretten opgeslagen in huis. Die kreeg hij bij optredens, zegt hij in The Daily Star. En hoewel Noel zelf niet meer rookt, houdt hij de sigaretten bij voor zijn kinderen.

"Ik moet tussen de 20.000 en 50.000 sigaretten in mijn huis hebben liggen, gekregen in verschillende kleedkamers over de hele wereld", zegt Noel Gallagher in The Daily Star. “Ik verzamelde ze echt. Ik heb al jaren geen sigaretten meer gekocht.” En de muzikant heeft grote plannen met de sigaretten: “Ik heb ze allemaal in een kast gelegd, voor wanneer de kinderen beginnen met roken.” Gallaghers dochter van 19 en zijn twee zoons van 12 en 9 zijn voor de komende jaren dus al voorzien. Noels voorkeur gaat uit naar Marlboro Gold, en de hele partij kan meer dan 28.000 pond waard zijn, berekende de krant.

Noel zelf rookt al sinds 2015 niet meer. Hij besloot te stoppen met roken na een wilde nacht uit. “Ik ging naar de Q Awards en was de hele dag en nacht uit geweest. Ik kon sowieso al niet roken met een kater, maar deze kater hield zo lang aan dat ik op een gegeven moment dacht: 'Ik heb al twee weken niet gerookt', en dat was het."