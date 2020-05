Noah Cyrus bekent: “Het is erg moeilijk om Miley’s kleine zus te zijn” SDE

18 mei 2020

Bron: Page Six 0 Celebrities Tegenwoordig timmert Noah Cyrus (20) zelf aan een muzikale carrière, maar lange tijd leefde ze enkel in de schaduw van haar oudere zus, Miley (27). Dat was niet altijd eenvoudig, geeft de zangeres toe.

In haar nieuwe nummer, ‘The End of Everything’, zingt Noah Cyrus: “Mijn zus is als zonneschijn, ze brengt licht waar ze ook gaat / En ik ben geboren als regenwolk, gezegend in haar schaduw.” Het lijkt een duidelijke sneer naar haar oudere zus Miley, die razend beroemd werd door de Disney-reeks ‘Hannah Montana’. “Gezien de familie waarin ik geboren ben, maakten mensen het me erg moeilijk omdat ik Miley’s jongere zus was", legt een huilende Noah uit op Instagram. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat niemand iets om me gaf, vanwege de dingen die ze online over me schreven.”

“Daarom heb ik die teksten geschreven”, verklaart de jonge vrouw. “Want dat zegt ook iedereen altijd tegen me: dat wat er ook gebeurde, ik altijd in haar schaduw zou staan.” Die commentaren hadden ook emotionele gevolgen voor de jonge zangeres, geeft ze toe. “Ofwel zeiden ze dat, ofwel kreeg ik te horen dat ik op een of andere manier niet genoeg was - of het nu over mijn uiterlijk ging of simpelweg over de manier waarop ik ben. Soms heb ik het gevoel alsof ik zelfs niet juist adem.”

