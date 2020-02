Noah Centineo praat openhartig over druggebruik: “Het was een donkere periode in m’n leven” SDE

12 februari 2020

15u00

Bron: Harper's Bazaar 0 Celebrities Vanaf vandaag is ‘To All the Boys: P.S. I Still Love You’ te zien op Netflix. Hoofdrolspeler Noah Centineo (23) zal echter geen glaasje champagne drinken om die première te vieren, want hij is al zo'n twee jaar nuchter. Dat vertelt hij in Harper’s Bazaar.

Centineo geeft in het magazine toe dat hij een wilde periode had van zijn zeventiende tot de dag voor zijn eenentwintigste verjaardag. “Mijn vrienden en ik vonden het geweldig om ‘molly’ (MDMA, red.) te nemen en vijf uur lang te praten over hele diepe filosofische en existentiële vragen." En de acteur hield het niet alleen bij molly. “Ik nam alles. Er was niet veel dat ik niet gebruikte. Ik heb nooit iets geïnjecteerd, dus dat is goed. Ik rookte heel veel dingen. Ik was heel erg van slag, man. Het was een hele donkere periode in mijn leven.”

De acteur vertelt vervolgens hoe zijn ouders uit elkaar gingen toen hij 15 jaar oud was. In de maanden daarna leefde hij samen met zijn moeder in een hotelkamer, terwijl zijn zus Taylor in Florida woonde met hun vader. “Ik voelde de verantwoordelijkheid om een rol te vervullen die er op dat moment niet meer was en doordat ik dat deed heb ik heel veel emoties onderdrukt.” Toen zijn moeder opnieuw een netwerk had opgebouwd, vertrok hij. “Ik ging zo’n vier jaar lang couchsurfen in de Valley en in Hollywood." Daarna ging hij samenwonen met zijn zus.

Tegenwoordig doet hij het rustiger aan, klinkt het. “Ik houd van in bad gaan. Ik houd van meditatie. Ik houd een dagboek bij. Ik praat regelmatig tegen mezelf als ik kwaad ben om iets dat ik gedaan heb. Dan roep ik tegen mezelf wanneer ik in de spiegel kijk. ‘Kerel, stop, dit is onacceptabel. Je bent beter dan dit’, zeg ik dan. Ik houd mezelf erg verantwoordelijk, maar ik kan mezelf ook kalmeren. En dat is best bijzonder.”