NikkieTutorials maakt gehakt van Ellen DeGeneres: “Ik mocht niet eens het toilet gebruiken” TDS

17 april 2020

10u07

Bron: &C 2 Celebrities De sneer die de Nederlandse Nikkie de Jager (26), beter bekend onder de naam NikkieTutorials, in februari bij ‘De Wereld Draait Door’ uitdeelde aan Ellen DeGeneres, betekende nog lang niet einde verhaal. Het nieuws werd internationaal opgepikt, waarna nog allerlei krankzinnige verhalen over Ellen aan het licht kwamen. Omdat het stof maar niet gaat liggen, komt Nikkie i n tijdschrift ‘ &C’ (and see) - het blad van Chantal Janzen - nog eens terug op haar ‘horrorbezoek’ aan de studio.



Nikkie de Jager vertelde in februari bij ‘DWDD’ met weinig plezier terug te kijken op haar bezoek aan de Amerikaanse talkshow van Ellen DeGeneres. Ze was daar te gast om te praten over haar coming-out als transgender. De YouTube-ster voelde zich totaal niet welkom bij of op haar gemak gesteld door Ellen. “Kijk, het is bijvoorbeeld heel leuk dat jij vooraf wel ‘hallo’ komt zeggen’’, zei ze tegen presentator Matthijs van Nieuwkerk. “Ik ben hier in programma’s geweest en in andere landen, maar dat is gewoon een hele andere wereld. Het is een tikkie afstandelijker.”

In het blad van Chantal Janzen doet de Jager daar nu nog een schepje bovenop. “Fuck. Ik had gewoon bij Eva Jinek (een andere Nederlandse talkshow, red.) moeten zitten, dacht ik toen”, blikt ze niet bepaald tevreden terug. “Voor mensen die me niet kenden was het een prima samenvatting. Maar mensen die me al wel kenden, hadden meer verwacht.”

Anders dan verwacht

Toch wil Nikkie duidelijk stellen dat ze “blij is met de ervaring.” Alleen, die ging er compleet anders aan toe dan de make up-artieste had verwacht. Het liep al van bij de eerste ontmoeting fout: “Misschien naïef van mij, maar ik had een beetje verwacht dat ik met confettikanonnen ontvangen zou worden. ‘Welcome to The Ellen DeGeneres Show!’ Maar ik werd begroet door een boze stagiair die net iets te lang had doorgewerkt. Ik verwachtte een Disney-show, maar ik kreeg de ‘Teletubbies in het donker’.”

Het kwam merkwaardig genoeg ook tot een ‘incident’ met de Jonas Brothers - die tevens te gast waren - achter de schermen. Daardoor voelde NikkieTutorials zich oneerlijk behandeld. “Elke gast bij Ellen had een eigen toilet, maar ik niet. Ik kon niet eens het dichtstbijzijnde toilet gebruiken, omdat die was gereserveerd voor de Jonas Brothers. Zij hadden toestemming, ik had die niet. Hoewel, als ik terugblik... mijn interview kreeg 8 miljoen views, terwijl dat van hen maar 2 miljoen views kreeg. Ha!”

(lees verder onder de foto)

Ander daglicht

De uitspraken komen in een ander daglicht te staan na een tsunami van onverbloemde tweets de afgelopen weken. Die maakte in één klap een einde aan het menslievende en sociale imago van de 62-jarige Amerikaanse presentatrice. De discussie begon bij de Amerikaanse komiek Kevin T. Porter en een tweet die hij de wereld in stuurde, waarin hij stelde dat “we op dit moment allemaal een beetje vriendelijkheid nodig hebben”. “Je weet wel, dat waar Ellen DeGeneres het altijd over heeft!”

De komiek maakte meteen een kanttekening. “Want ze is ook berucht als een van de meest gemene mensen”, schreef hij. “Reageer hierop met de meest krankzinnige verhalen die je hebt gehoord over Ellen, en ik zal voor iedere reactie $2 doneren aan de voedselbanken.” (Ex-)medewerkers noemden haar vervolgens onuitstaanbaar, tiranniek en wereldvreemd. Inmiddels brokkelt het imago van Ellen steeds verder af. Terwijl haar contract afloopt, bezint ze zich op haar toekomst. Ondertussen pakken de internationale media elke dag uit met nieuwe verhalen.

Bekijk hier het volledige gesprek tussen Nikkie en Ellen:

