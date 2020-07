NikkieTutorials had eigenlijk rol in ‘The Vampire Diaries’: “Maar ik was te groot” LOV

02 juli 2020

10u24

Bron: ANP 0 Celebrities Nikkie de Jager (26), beter bekend als NikkieTutorials, had bijna een rol gespeeld in de Amerikaanse tv-serie ‘The Vampire Diaries’. Dat onthult de make-upartieste in haar laatste YouTube-video.

In het filmpje strijden Nikkies verloofde Dylan en haar beste vriendin Linda tegen elkaar om uit te maken wie het meeste over haar weet. Als Nikkie hen vraagt voor welke tv-serie ze bijna gecast was, blijven ze beiden het antwoord schuldig. Dylan gokt op ‘The Walking Dead’ terwijl Linda met ‘Hannah Montana’ op de proppen komt.

“Ik was bijna gecast als Meredith in ‘The Vampire Diaries’. Daar heeft blijkbaar nooit iemand van gehoord”, lacht ze. Volgens Nikkie is het echt waar en speelde dit zich enkele jaren geleden af. “Ik was nog heel jong en deed een aantal make-uptutorials geïnspireerd door ‘Vampire Diaries’ toen het castingbureau mij benaderde via mail.”

Te groot

De makers zagen in Nikkie, als grote fan van de serie, een perfecte Meredith. “Ze stuurden het script van een scène die ik op film moest opnemen, wat in principe gewoon een auditietape was. Ze vonden het geweldig en wilden me naar Atlanta halen waar de opnames plaatsvinden. Eigenlijk was alles rond, we keken zelfs al naar vliegtickets”, vertelt Nikkie.

Het liep stuk toen ze Nikkies maten moesten weten voor de kleren op de set. “Toen ik stuurde dat ik 1,90 meter lang ben, heb ik nooit meer wat van ze gehoord. Ik denk dat ik gewoon te groot was. De mannen in de serie zijn namelijk heel klein.” De YouTuber kan er nu om lachen.

Van ‘The Vampire Diaries’ werden in totaal acht seizoenen gemaakt. De serie liep van 2009 tot 2017.