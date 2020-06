NikkieTutorials brak met helft familie: “Ze wilden me niet begrijpen” Redactie

26 juni 2020

21u18

Bron: AD 0 Celebrities YouTube-ster Nikkie de Jager (26), beter bekend als NikkieTutorials, heeft het contact verbroken met haar halve familie. De verwanten aan haar vaders kant ‘begrepen niet, of wilden niet begrijpen’ hoe zij zich als transvrouw voelde. “Het was de enige gezonde optie.”

Dat vertelt Nikkie in haar nieuwste video. De make-upgoeroe, die begin dit jaar onthulde dat ze transgender is, krijgt van fans vaak de vraag hoe ze kunnen omgaan met transfobe familieleden. Het blijkt een herkenbaar probleem. “Want ik had een liefdevolle, warme familie. Voor het merendeel”, begint Nikkie.



“Mijn vaders kant accepteerde het helemaal niet. (...) Toen ik klein was en uitte wat ik voelde, begrepen ze, of wilden ze niet begrijpen wat ik doormaakte”, aldus De Jager. Ze voelde zich afgewezen door haar eigen familie. “De enige gezonde optie voor mij was om dat deel van de familie uit mijn leven te bannen. Want het was giftig en kostte veel energie. Maar contact verbreken met familie, zeker als het om je ouders gaat, is niet zo makkelijk.”

(Lees verder onder de video)

‘Hij’

Nikkie zegt dat ze ondanks haar transitie nog regelmatig ‘hij’ wordt genoemd. “Meestal door oudere witte mannen die bang zijn dat hun mannelijkheid door ons wordt aangetast”, zegt ze. De Jager doet er weinig tegen. “Bij zulke mensen is het alsof je tegen een muur praat. Ze willen het niet leren, ze hebben hun meningen en houden die. Simpel gezegd hebben ze gewoon niet het emotionele bereik om het te begrijpen. Ze zijn een paar eeuwen terug in de tijd gegaan en hebben zich niet ontwikkeld.”



Kort na haar coming-out waren zulke opmerkingen voor haar als een ‘pad recht naar het hart, om erop te stampen’, maar inmiddels sluit ze zich ervoor af. “Soms heb je misschien een dag waarop je je pittig voelt en wilt vechten. Doe dat vooral, dat is oké, maar ik denk voor mezelf: ze leren het toch niet, ik laat het gaan.”



Nikkie raadt fans aan een rustig moment te kiezen voor hun coming-out en altijd in ogenschouw te nemen dat je het voor jezelf doet en niet voor anderen. Ze benadrukt dat het normaal is dat mensen schrikken als je het vertelt. En hoewel een eerste negatieve reactie pijnlijk kan zijn, zullen mensen vaak niet bij die reactie blijven. “Eerste reacties zijn vaak geen blijvende reacties.”

