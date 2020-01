Nikkie Tutorials voor het eerst in openbaar na coming out: “Een paar vrouwen gaven me bemoedigende knipoog” LV

17 januari 2020

19u34

Bron: ANP 0 Celebrities Nikkie Tutorials vindt het spannend nu ze na haar coming-out de straat op gaat. Na haar veelbekeken video, waarin de wereldberoemde make-upartiest bekendmaakte dat ze transgender is, voelt ze dat mensen op straat naar haar kijken.

"Veel mensen vragen me hoe het is om voor het eerst weer in het openbaar te verschijnen, sinds het verschijnen van de video. Ik ben lang, dus mensen kijken naar me. Daarbij komt dat ik in Nederland best bekend ben en na de video zelfs nog iets meer. Mensen kijken naar me", vertelt de YouTube-ster op Instagram.

"In eerste instantie denk ik dan dat mensen kijken vanwege de video, ze weten het. Maar waarschijnlijk kijken ze vooral omdat ze mijn gezicht zien en me herkennen." Een bezoek aan de kapsalon deed Nikkie goed, vertelt ze. "Een paar vrouwen bij de kapper gaven me een bemoedigende knipoog. Zo van 'goed bezig, meid, maak je geen zorgen'. Dus het ging eigenlijk best goed.”

Vrijdag gaat Nikkie opnieuw de deur uit en brengt ze een bezoekje aan de nagelstudio. "Ik ga terug naar de stad, waar de mensen zijn. Dat maakt me nog steeds een beetje nerveus. Wat ik het meest spanend vind is om uit te gaan, met veel mannen om me heen. Dat wordt interessant, we gaan het zien. Maar voorlopig ga ik nog niet op stap", zegt Nikkie, waarna ze zich bedenkt. "Dat neem ik terug. Als ik op stap wil gaan en mijn leven wil leven, moet ik dat doen. Het kan me niets schelen.” De video op YouTube waarin Nikkie onthult dat ze trans is, is in vier dagen tijd bijna 29,5 miljoen keer bekeken.