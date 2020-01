Nikkie Tutorials over coming out bij Ellen DeGeneres: “Iemand wou mijn leven verwoesten” LV

Bron: The Ellen Show 8 Celebrities YouTube-ster Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials, vloog maandag naar Los Angeles om langs te gaan bij talkshowhost Ellen DeGeneres. De 25-jarige Nederlandse onthulde afgelopen week in een coming-out video dat ze transgender is. Die werd al meer dan 31 miljoen keer bekeken.

“Ik kan niet geloven dat ik dit zeg, maar ik ben op de luchthaven, klaar om te vertrekken naar Los Angeles om te gast te zijn bij Ellen”, onthulde Nikkie maandag op Instagram. Het interview werd op dinsdag opgenomen en is intussen gepubliceerd op EllenTube, het online platform van de talkshow.

Nikkie vertelt over hoe ze via email werd gechanteerd door iemand die erop uit was om haar leven te verwoesten. “Wat die persoon gedaan heeft is fout, maar op één of andere manier ben ik wel blij dat ik nu uitgekomen ben”, vertelde ze. “Je zoekt altijd naar het juiste moment, maar is die er ooit?”

Ze heeft het ook over haar moeder, die steun en toeverlaat is, en haar op jonge leeftijd al toeliet om meisjeskleding te dragen. Maar, zegt Nikkie, “ik ben zo geprivilegieerd en besef dat niet iedereen de middelen heeft en soms pas op een latere leeftijd tot het besef komt.” Ellen en Nikkie hopen wel meer bewustzijn te creëren door het onderwerp meer in de media te brengen. DeGeneres deed nog een duit in het zakje door samen met sponsor Shutterfly een donatie van 10.000 dollar te maken aan ‘The Trevor Project’, een organisatie die LGBTQ+ jongeren helpt en ondersteunt.