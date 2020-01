Nikkie Tutorials heeft last van nachtmerries over afperser: “Het heeft mijn lichaam zo veel stress en onrust bezorgd” LV

30 januari 2020

11u20

Bron: ANP 0 Celebrities YouTube-ster Nikkie de Jager (25), beter bekend als Nikkie Tutorials, heeft last van nachtmerries van de afperser die haar dwong uit de kast te komen als transgender. Dat vertelde ze donderdag in haar Instagram-stories. “Het heeft mijn lichaam zo veel stress en onrust bezorgd”, aldus Nikkie.

Op Instagram Stories beantwoordt de YouTube-ster vragen van fans over de affaire. Nikkie had eerder al beslist om geen stappen te ondernemen tegen de persoon die dreigde bekend te maken dat zij transgender is. Toch geeft ze toe dat er wel wakker van ligt en last heeft van nachtmerries. “Soms droom ik en begint het allemaal opnieuw, maar voor de rest gaat alles goed met mij.”

De coming-out van De Jager als transgender twee weken geleden was wereldnieuws. Ze vertelde dat ze besloten had dit met de wereld te delen omdat iemand haar chanteerde met haar geheim.