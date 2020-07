Nikkie de Jager haalt uit naar J.K. Rowling om transfobe uitspraken Redactie

07 juli 2020

12u41

Bron: AD 0 Celebrities Nikkie de Jager (26), ook wel bekend als NikkieTutorials heeft via sociale media een sneer uitgedeeld aan J.K. Rowling. De schrijfster, die wereldfaam verwierf met de ‘Harry Potter’-boeken, ligt onder vuur vanwege uitspraken over transgenders.

“En dan te bedenken dat ik groot fan was van Harry Potter. J.K. Rowling, je bent een schande. Je hebt geen idee hoeveel pijn je mensen aandoet. Schaam je”, twitterde Nikkie. Begin dit jaar kwam de YouTubester er, nadat ze gechanteerd werd, voor uit dat ze een transvrouw is. Ze deelt ook een reactie van een transgender die zegt dat Rowling haar mond moet houden, omdat ze de transgemeenschap beschadigd. “Ze zegt dat de kliniek waar ik geholpen werd, experimenteert met kinderen. Zij hebben juist mijn leven gered”, schreef die persoon. Nikkie verwijderde de tweets later weer.

De commotie rond Rowling ontstond een aantal weken geleden, toen Rowling schreef dat er in een artikel dat ze las nogal moeilijk werd gedaan over de benaming van ‘mensen die menstrueren’. Ze vroeg zich af of er geen simpeler woord was (volgens haar het woord ‘vrouwen’) om dat te beschrijven. Veel gebruikers op Twitter namen aanstoot aan haar denkwijze en schreven bijvoorbeeld dat ook transgenders kunnen menstrueren.

Mentale problemen

Rowling heeft na de ophef en kritiek in een essay op haar website duidelijk gemaakt dat ze absoluut geen transfoob is. “Natuurlijk doet het leven van transgenders ertoe”, zei ze onder meer. Gisteren liet ze echter opnieuw van zich horen. Ze schreef op Twitter onder meer dat jongeren met mentale problemen tegenwoordig wel erg makkelijk hormonen toegediend krijgen en geslachtsveranderende operaties wordt aangeraden, ‘terwijl dat misschien niet het juiste is’. Ook dat schoot Nikkie en vele anderen in het verkeerde keelgat.

Veel mensen uit de showbizzwereld onder wie wie de ‘Harry Potter’-acteurs Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) en Rupert Grint (Ron Weasley) distantieerden zich eerder al van de uitspraken van Rowling.

