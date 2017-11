Nigel Williams: "Tegenwoordig mogen comedians geen mening meer hebben, tenzij ze rechts is" TK

Stand-up comedian Nigel Williams is ontgoocheld in de meeste van zijn collega's. Dat vertelt hij in een interview met 'Zwijgen is geen optie'. "Het overgrote merendeel kiest voor het geld: wat grappen vertellen over Starbucks, hun vrouw, hun kat of hun hond. Daar verdien je je geld mee en je schoffeert niemand." Hij vindt echter dat comedians ook een verantwoordelijkheid hebben om hun publiek iets bij te brengen. "Tegenwoordig mag je als komiek geen politieke mening meer hebben. Tenzij ze rechts is. Wil je veel succes hebben, dan zeg je gewoon 'negers stinken' op een podium in een monotone stem. Maar is dat humor?"

