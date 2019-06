Nieuwe zorgen om Britney Spears na bizarre video: “Ze heeft hulp nodig” TDS

11 juni 2019

10u58

De omgeving van Britney Spears (37) maakt zich opnieuw zorgen. Nadat de zangeres afgelopen weekend een bizar filmpje online gooide, waarin ze haar eigen complottheorie over de paparazzi uit de doeken doet, wordt opnieuw gevreesd voor haar mentale toestand. "Haar gemoed gaat op en neer en ze slaapt nog amper", klinkt het in Amerikaanse media.

Spears trok naar Instagram om er te beschrijven hoe zij gelooft dat paparazzifoto’s eerst bewerkt worden om haar in een slecht daglicht te plaatsen. Zo zouden fotografen haar taille onder handen nemen in Photoshop, zodat ze veel dikker zou lijken dan ze in werkelijkheid is.

“Hallo, oordeel alsjeblieft niet over mij want ik zie er verwilderd uit. Mijn vraag aan jullie allemaal is: veel fans in onze wereld van vandaag zijn onderhevig aan kritiek op mensen en zeggen dat de foto’s en video’s die ze plaatsen te laat of nep zijn. Maar niemand vraagt ooit: zijn de paparazzifoto’s nep of doet de paparazzi dingen met die foto’s en is het nieuws wel echt nieuw? Het is een complottheorie waarin ik echt geïnteresseerd ben”, aldus de zangeres in haar video. “Gisteren ging ik zwemmen. Ik zie er op de foto’s uit alsof ik 20 kilo dikker ben dan ik vandaag ben. Ik ben op dit moment zo slank als een naald. Vertel het mij, wat is echt?”

Ups en downs

Volgens haar omgeving weegt de druk van de buitenwereld erg zwaar op Britney. “Ze maakt zich zorgen om wat iedereen van haar denkt en dat is erg stresserend. Britney is altijd al bezorgd geweest over haar lichaam omdat haar fysieke uitstraling altijd zo belangrijk is geweest voor haar carrière”, zegt een insider aan Entertainment Tonight. “Het voelt voor haar aan alsof ze er ten allen tijden top uit moet zien. Maar ze kan zich momenteel beter focussen op stabiliteit en de hulp krijgen die ze nodig heeft, zonder zich te voelen alsof ze onder een microscoop ligt.”

“Ze is op dit moment erg fragiel en haar emotionele toestand gaat op en neer. De familie en de dokters zijn blij dat haar gedrag een tikkeltje verbeterd is, maar ze weten dat het een voortdurend probleem is. Het kan ieder moment weer erger worden, dus ze proberen haar toestand te reguleren en helpen haar met het blijven slikken van haar medicijnen.”

Britney zou ook nog amper slapen, aldus de insider. “Nee, ze heeft enorme last van insomnia. Haar team probeert haar een dagelijkse routine aan te meten, maar ze heeft problemen met de structuur van haar dagen en haar agenda. Ze moedigen haar nu aan om een een routine op te bouwen met vaste tijdstippen om te gaan slapen en op te staan.”

Heftige maanden

Spears heeft een aantal heftige maanden achter de rug, waarin ze rust nam om bij haar familie te zijn vanwege de slechte gezondheid van haar vader Jamie. Ze had het zelfs zo zwaar dat ze naar een kliniek ging om aan haar mentale gezondheid te werken, waarover ook de wildste verhalen rondgingen. Zo zou ze daartoe gedwongen zijn door haar vader, wat door haar ontkend werd. Daarnaast is Britney verwikkeld in een juridische strijd met ex-manager Sam Lufti, die het omgangsverbod met haar via de rechter aanvecht.