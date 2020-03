Nieuwe wanpraktijken van Weinstein onthuld: “Hij sloeg z’n broer tot hij begon te bloeden” BDB

Het Openbaar Ministerie van Manhattan in New York heeft nieuwe wanpraktijken van de voormalige Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein (67) aan het licht gebracht. Het doet dat om te beklemtonen dat hij een zware gevangenisstraf verdient. "In het verleden sloeg hij z'n broer bewusteloos", onthult openbaar aanklager Joan Illuzzi-Orbon in een brief.

Weinstein werd eind februari schuldig bevonden aan verkrachting en seksueel misbruik. Op 11 maart hoort de gevallen filmmagnaat wat z’n exacte straf zal zijn. Tot die tijd verblijft hij in de gevangenis.

Het Openbaar Ministerie van Manhattan in New York pleit voor een zware gevangenisstraf voor de filmproducent. En daarvoor zijn ze alle misstappen uit het verleden van Weinstein aan het licht aan het brengen. Openbaar aanklager Joan Illuzi-Orbon schreef in een brief, die ingediend werd bij de rechtbank, onder andere dat Weinstein erg agressief was tegenover zijn broer. Ze beschrijft in totaal een dertigtal voorbeelden van wangedrag die niet ter sprake gebracht werden tijdens z’n rechtszaak.

“Tijdens een zakenoverleg duwde hij z’n broer tot hij begon te bloeden en kort het bewustzijn verloor”, staat er te lezen. “Daarnaast gooide hij een tafel vol eten naar een medewerker. Vier decennia geleden verkrachtte hij al een vrouw, een bediende van het New York City Hotel. Bovendien toonde de beklaagde tijdens z’n rechtszaak een absoluut gebrek aan empathie en keek hij ontzettend hard neer op anderen. Hij heeft het leven van mensen verwoest of ermee gedreigd om hen het zwijgen op te leggen.”

Weinstein riskeert een celstraf van 29 jaar te krijgen.