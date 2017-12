Nieuwe vriend van Sam Smith maakt hun relatie na lang wachten openbaar MVO

Sam Smith en Brandon Flynn Celebrities Via een foto op Instagram maakte Brandon Flynn de liefdesrelatie tussen hem en zanger Sam Smith wereldkundig. De twee dragen allebei een reiskussentje om hun nek, in de vorm van een eenhoorn: 'Een zeldzaam zicht in Londen', luidt het bijschrift.

Sam en Brandon werden sinds oktober aan elkaar gelinkt, maar kwamen nooit openlijk uit over hun liefde voor elkaar. Brandon is bekend van de Netflix-serie '13 Reasons Why'.

Grammy-en Oscarwinnaar Smith heeft op zijn social media nog geen foto's geplaatst van Brandon en hem, maar liet de 'eenhoorn-foto' wel eerder deze week in een van zijn Instagram Stories zien. Toen de superster te gast was in de talkshow van Ellen DeGeneres gaf hij wel toe een relatie te hebben, maar wilde hij nog niks kwijt over de identiteit van zijn geliefde.

Rare sighting in London 🦄🦄 Een foto die is geplaatst door null (@flynnagin11) op 22 dec 2017 om 00:59 CET