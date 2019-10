Nieuwe vlam Brooklyn Beckham verdiende kost als lookalike Victoria SDE

21 oktober 2019

08u47

Bron: The Sun 0 Celebrities Brooklyn Beckham (20) heeft een nieuwe vlam. Phoebe Torrance (27), een model, lijkt volgens de Britse pers trouwens opvallend veel op Brooklyns moeder, Victoria.

Volgens The Sun wordt Brooklyn door zijn vrienden behoorlijk geplaagd met zijn nieuwe liefde Phoebe. “Ze is een prachtige meid en erg getalenteerd”, vertelt een bron aan de krant. “Geen wonder dat Brooklyn interesse in haar heeft. Maar bizar genoeg lijkt ze vanuit een bepaalde hoek angstaanjagend hard op zijn moeder, Victoria. Enkele van zijn vrienden hebben hem geplaagd vanwege de gelijkenissen met zijn moeder, maar Brooklyn is onvermurwbaar dat er niets ‘oedipaal’ - of iets dergelijks - gaande is", klinkt het. “Maar Phoebe heeft aan vrienden verteld dat ze in het begin van haar modellencarrière wel een paar jobs gedaan heeft als Victoria-lookalike. Met het geld dat ze daarmee verdiende, betaalde ze haar universiteitsopleiding. Waarschijnlijk had ze nooit gedacht dat ze op een dag haar idool zou ontmoeten", vertelt dezelfde bron.