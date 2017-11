Nieuwe verleidster 'Temptation Island' geeft zichzelf helemaal bloot (in stijlvol zwart-wit) TDS

15u56

Bron: Instagram 0 Benoit Meeus / Instagram Op de sociale media pronkt Yana met haar vormen.

Onlangs kon je hier als eerste lezen dat Yana binnenkort de gemoederen hoog zal doen oplopen op het paradijselijke eiland van 'Temptation Island' in Thailand. dat het ook nu weer een reeks vol spanning en intriges zal worden, staat al buiten kijf. Want... "“Ze is blond, heeft tattoos en een grote boezem. Ze doet denken aan Pommeline”, klonk het.

En hoewel u pas vanaf februari op Vijf terecht kunt voor een nieuwe ‘Temptation Island’, trakteert de verleidster haar volgers nu al op een aantal foto's die tot de verbeelding spreken. Ze werden gemaakt door de Antwerpse fotograaf Benoit Meeus. En de reacties? Die kan u allicht al raden: "Prachtige foto meid X", klinkt het unaniem.

Benoit Meeus