Nieuwe trend bij BV's en celebs: Instagram is hét platform om je breuk wereldkundig te maken KDL

03 april 2018

11u52 0 Celebrities Als je de komende tijd als bekende Vlaming of hollywoodster een einde ziet komen aan je relatie, kan je dat maar best aankondigen op Instagram om helemaal hip en trendy te zijn. Het sociale media platform blijkt de laatste maanden namelijk dé plek bij uitstek om de hele wereld te laten weten dat je uit elkaar bent.

De tijd waarin een persbericht werd uitgestuurd om aan te kondigen dat je uit elkaar bent, is al lang verleden tijd. Tegenwoordig vinden steeds meer hollywoodsterren én bekende Vlamingen namelijk de weg naar sociale media om aan te kondigen dat ze opnieuw vrijgezel zijn. Vooral Instagram lijkt tegenwoordig het (al dan niet) eenzame hartenplatform.

Acteurskoppel Channing Tatum en Jenna Dewan (beiden 37) zorgden dinsdagochtend voor een schokgolf in Hollywood en ver daarbuiten toen ze aankondigden dat ze een punt hebben gezet achter hun bijna negen jaar durende huwelijk. In het statement schrijven ze dat het raar voelt dat ze een beslissing als deze wereldkundig moeten maken, maar dat dat "een consequentie is van het leven waar we voor gekozen hebben, en waar we ook erg dankbaar voor zijn."

Een foto die is geplaatst door Channing Tatum (@channingtatum) op 03 apr 2018 om 03:13 CEST

Maar ook in Vlaanderen lijkt de trend zich gezet te hebben. Nadat 'Temptation'-Pommeline (23) en Merijn in februari lieten weten dat ze uit elkaar waren omdat er "teveel dingen" gebeurd waren, vond ook Erika Van Tielen (34) Instagram de uitgelezen plaats om afgelopen weekend aan te kondigen dat ze niet langer een koppel vormt met Gerd, de vader van haar twee zonen. "Hij en ik. 't Was mooi en 't zal altijd mooi zijn. Maar niet langer als koppel. Gerd en ik hebben besloten om, na bijna 8 jaar samen, elk onze eigen weg te gaan. In alle vriendschap. En met de volle focus op onze twee fantastische kinderen", schrijft de presentatrice.

Hij en ik. 't Was mooi en 't zal altijd mooi zijn. Maar niet langer als koppel. Gerd en ik hebben besloten om, na bijna 8 jaar samen, elk onze eigen weg te gaan. In alle vriendschap. En met de volle focus op onze twee fantastische kinderen. Dank om onze privacy te respecteren, zodat we deze breuk in alle rust en sereniteit kunnen verwerken 🙏🏻.

Voormalig Playboymodel Kendra Wilkinson (32) bevestigde deze week via haar Instagram Stories dan weer de geruchten dat ze gaat scheiden van haar man Hank Baskett (35). "Ik heb alles gedaan wat ik kon. Het was niet goed genoeg. Ik zal altijd van hem houden en mijn hart zal altijd voor hem openstaan. Ik geloofde in voor altijd, dat deed ik echt. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Ik ben zo bang maar ik moet sterk zijn voor mijn kinderen", zegt de blondine, die jarenlang één van de vriendinnen was van Hugh Hefner, in tranen in de video.

Net als Channing Tatum en Jenna Dewan waren acteurskoppel Chris Pratt (38) en Anna Faris (41) jarenlang één van Hollywood lievelingskoppels. Maar ook aan hun relatie kwam in augustus vorig jaar een einde. Ook zij maakten het nieuws wereldkundig via Instagram.

Een bericht gedeeld door Anna Faris (@annafaris)