Nieuwe theorie zet Kardashian-wereld op zijn kop: was Kylie Jenner al die tijd de draagmoeder van Kim? MVO

12u50 0 Photo News Kim Kardashian en haar halfzus Kylie Jenner Celebrities Een vreemde nieuwe theorie over de familie Kardashian stak dit weekend de kop op. Fans van de familie zijn er plots van overtuigd dat Kylie, waarover de zwangerschapsgeruchten al maanden in de rondte vliegen, al die tijd al de draagmoeder van haar halfzus Kim was.

Oproer in de Kardashian-wereld, dit weekend: Kylie Jenner werd namelijk met spoed naar het ziekenhuis gebracht om te bevallen. Dat werd gemeld door verschillende nieuwsbronnen. Later bleek het te gaan om een "vals alarm". Toevallig maakte Kim Kardashian twee dagen later bekend dat haar derde kind op de wereld was gezet door haar draagmoeder. Nu vragen fans zich af... was Kylie dan al die tijd de draagmoeder?

Op een vreemde manier houdt de hele zaak steek: Kylie en Kim zijn halfzussen en hebben een goede band met elkaar. De familie is erg op hun privacy gesteld, dus het zoeken van een draagmoeder moet een erg lastige zaak zijn geweest voor Kardashian en haar al even beroemde echtgenoot, Kanye West. Daarnaast is Kylie al maandenlang van het toneel verdwenen: ze post geen foto's meer op Instagram waarop haar lichaam te zien is, en verschijnt niet meer in 'Keeping Up With The Kardashians'. Zelfs op de jaarlijkse kerstkaart was ze nergens te bespeuren.

Hoewel Kim en Khloé Kardashian hun zwangerschappen vorig jaar vrij snel bekend maakten bij het publiek, bleef de aankondiging van Jenner uit. Dat ze wel degelijk zwanger is, staat intussen buiten kijf. Ze werd immers al in het openbaar gespot met een ronde babybuik.

De timing van haar "vals alarm", gepaard met het babynieuws van Kim en Kanye, deed fans concluderen dat één plus één wel twee moest zijn. "Ik kan het niet geloven," barstte het los op Twitter. "Kylie was gewoon de draagmoeder van Kim Kardashian!"

"Dat verklaart waarom Kylie haar zwangerschap steeds geheim heeft gehouden," gaat een andere twittergebruiker verder. "Het was immers niet haar baby, maar die van Kim."

Kim noch Kylie hebben op de theorie gereageerd. Men zal dus gewoon moeten afwachten of de theorie standhoudt, of dat er misschien toch nog een volgende Kardashian-baby onderweg is. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Photo News Kylie Jenner met haar babybuik in het openbaar.