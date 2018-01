Nieuwe show 'Glee'-ster Lea Michele flopt MVO

06u56 1 AFP Lea Michele Celebrities Drie maanden na de start van de show, is Lea Michele's nieuwe serie 'The Mayor' alweer gecanceld.

'The Mayor' ging over een jonge rapper die min of meer per ongeluk burgemeester wordt van de plaats waarin hij woont. Lea speelde een oud-klasgenoot die hem hielp met zijn politieke carrière.

Het grootste succes van Lea is nog altijd 'Glee', waarvoor ze werd genomineerd voor een Emmy en drie People's Choice Awards. Na het succes van die show was ze te zien in 'Scream Queens'.