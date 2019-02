Nieuwe sekstape waarin R. Kelly kind van 14 misbruikt duikt op tijdens onderzoek MVO

17 februari 2019

11u03

Bron: CNN 0 Celebrities Er is een nieuwe video opgedoken waarin R. Kelly te zien is terwijl hij seks heeft met een meisje van 14 jaar, zo verklaarde advocaat Michael Avenatti aan nieuwszender CNN.

Het bewijsstuk zou wel eens kunnen verzekeren dat de rapper achter de tralies terecht komt. In de video is een meisje te zien en te horen dat volgens onderzoekers niet ouder is dan 14. De sekstape toont ook duidelijk dat het om R. Kelly gaat. Avenatti vertegenwoordigt een man die zichzelf ‘de klokkenluider’ in de R. Kelly zaak noemt. “Mijn client kent de identiteit van het meisje, dus we kunnen haar opsporen”, klinkt het. “De politie is op de hoogte en onderzoekt de zaak.”

De verdediging van R. Kelly zelf viel uit de lucht toen CNN het nieuws overbracht. “Wij werden niet op de hoogte gebracht van nieuw bewijsmateriaal”, klinkt het bij advocaat Steve Greenberg. “Ook het gerecht heeft ons nog niet gecontacteerd.” De leidinggevende van het politieonderzoek rond de tape mag nog niets over de zaak zeggen in de media zo lang het onderzoek loopt.

Wat staat er op de tape?

De video, die 42 minuten en 45 seconden lang is, bestaat uit duidelijke, scherpe beelden. De beelden zijn ook erg expliciet. Er zijn twee scènes: eentje die werd opgenomen in een woonkamer, een andere in een slaapkamer.

Een naakte man, naar alle waarschijnlijkheid R. Kelly, voert meerdere seksuele handelingen uit met een jong meisje. Zij noemt hem op meerdere gelegenheden “daddy”. Hoewel de leeftijd van het meisje nog niet door het gerecht bevestigd is, refereren zowel R. Kelly als het meisje naar haar “14 jaar oude lichaam” en genitaliën. Op een bepaald punt vraagt de man het meisje ook om op hem te urineren. Daarna plast hij op haar.

Het materiaal op de video reflecteert enkele handelingen waarvoor Kelly in 2002 werd gearresteerd naar aanleiding van kinderporno. Destijds ging het ook om een video waarop een man te zien was die seks had met een meisje van 13. Het was echter niet mogelijk om te bewijzen dat het om R. Kelly ging. De beslissende factor was een moedervlek die Kelly op zijn rug heeft, en niet te zien was in die bewuste video. In de nieuwe video is er echter wél duidelijk zo’n moedervlek te zien bij de man.

Al 20 jaar

R. Kelly wordt al twee decennia lang beschuldigd van seksueel misbruik tegenover minderjarigen. Hij werd al aangeklaagd door verschillende vrouwen die beweren dat hij seks met hen had toen ze nog minderjarig waren.

Kelly heeft de beschuldigingen steeds ontkend, en alle zaken werden buiten de rechtszaal afgehandeld - behalve die van de eerste video, die klacht werd geseponeerd.

Ondertussen groeit het publieke verzet tegen de rapper enorm. Vele personen en zelfs organisaties boycotten zijn muziek en hij is op vele plaatsen niet meer welkom als artiest.