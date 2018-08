Nieuwe romance van Tanja Dexters zet meteen kwaad bloed: "Nee, ik ben geen echtbreekster" Redactie

14 augustus 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities Tanja Dexters (41) en een rimpelloos liefdesleven: het lijkt niet samen te gaan. Na haar mislukte relatie met zakenman Miguel en korte avontuurtjes met toyboys Ignazio en Gillian, verloor Tanja nu haar hart aan Michael Peeters, een handelaar in luxe-auto’s. Maar ook die nog héél prille romance baadt nu al in een sfeer van roddel en schandaaltjes. ‘Waarom gunt niemand mij m’n geluk’, vraagt Tanja zich emotioneel af.

‘Voorzichtig verliefd.’ Zo omschrijft Tanja ­Dexters haar huidige liefdesstatus het liefst zelf. ­Michael Peeters heet haar ­nieuwe vlam, een 39-jarige handelaar in wagens van Jaguar en Land Rover uit Herentals. Na haar amoureuze avontuurtjes met de veel jongere Italiaanse playboy Ignazio en politieagent Gillian kiest Tanja nu opnieuw een man van haar eigen leeftijd. Maar hun ontluikende romance start onder een slecht gesternte.

Verblind door liefde

In het Antwerpse doen immers heel wat kwalijke geruchten de ronde. Daar wordt verteld dat Tanja er de oorzaak van is dat Michael recent z’n vrouw en kind in de steek liet. Bovendien zou hij nog amper tijd doorbrengen in z’n zaak. ‘Sinds hij Tanja kent, is Michael erg veranderd’, klinkt het. ‘Hij heeft halsoverkop z’n vrouw en kind aan de kant geschoven omdat hij volledig verblind is door liefde. Michael en Tanja gaan voortdurend feesten en gedragen zich echt als twee verliefde pubers.’ Dat er volop ruimte is voor feestjes, ontging ook enkele bezoekers van Tomorrowland niet. Zij spotten er Tanja in een exclusief hoekje van het terrein en lieten ons weten dat de sfeer meer dan uitbundig was. Aan de exclusieve B2B stage voor VIPS, met uitzicht op het imposante hoofdpodium, lieten Michael en Tanja zich tijdens het tweede weekend van Tomorrowland helemaal gaan op de opzwepende beats. Een ticket om daar te mogen feesten kost meer dan 500 euro per persoon. Champagne inbegrepen, uiteraard.

Geen echtbreekster

Tanja zelf is serieus geschrokken van de beschuldigingen dat ze een gezin uit elkaar gerukt zou hebben. "Met de hand op het hart: ik ben geen echtbreekster’, reageert ze. "Ik weet niet wie dit rondstrooit, maar het moet stoppen. Waarom gunt niemand mij m’n geluk? Ik heb niet voor een liefdesbreuk tussen Michael en zijn ex gezorgd, die relatie was al doodgebloed voor onze eerste ontmoeting."

"We hebben elkaar een tijdje geleden leren kennen en we amuseren ons, maar van een diepgewortelde relatie met uitgesproken engagement is nog geen sprake. We zijn aan het daten en zien wel waartoe dit leidt. Ik wil rustig de tijd nemen om te ontdekken wat dit kan worden. Maar ik kan wel zeggen dat we goed overeen­komen en regelmatig met elkaar afspreken."

Lees het volledige verhaal deze week in Dag Allemaal.