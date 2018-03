Nieuwe romance? Tiffany Haddish sluit datepact met Brad Pitt MVO

06 maart 2018

07u30 0 Celebrities Als Tiffany Haddish en Brad Pitt over een jaar allebei nog vrijgezel zijn, gaan ze op een date. Dat hebben de acteurs afgesproken toen ze elkaar tegenkwamen in de lift bij de uitreiking van de Oscars.

De 'Girls Trip'-actrice vertelde over de ontmoeting met Brad in een backstage-item van ochtendprogramma Live With Kelly And Ryan. Daarbij liet de comedienne wel weten nog wat twijfels te hebben. "Hij heeft wel zeven kinderen. En ik weet niet of ik een man met zoveel kinderen aankan." Brad heeft overigens zes kinderen. Waarom de twee nog een jaar moeten wachten om samen te komen, leek Tiffany ook niet helemaal duidelijk. "Ik weet het niet. Hij zei me een jaar te wachten."

De actrice is wel vaker open over wat er achter de schermen van Hollywoodfeestjes gebeurt. Dat wordt haar niet altijd in dank afgenomen. Vorige week bracht Beyoncé een nummer uit met dj Khaled waarop de zangeres onder meer liet weten: "Als ze met de queen willen feesten, kunnen ze maar beter een geheimhoudingscontract tekenen." Dat leek te gaan over Tiffany, die in verschillende interviews openhartig was over hoe Beyoncé ingrijpt als op feestjes vrouwen te handtastelijk worden met haar man Jay Z.

Tiffany kon de sneer overigens wel waarderen. "Ik hou van dat Beyoncé-stukje", schreef ze bij een link naar het nummer. "Het klinkt oprecht. Maar weet dat ik altijd bereid ben een geheimhoudingscontract te tekenen voor Beyoncé."