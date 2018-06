Nieuwe romance in de maak? Kendall Jenner zoent met broertje van Bella en Gigi Hadid SD

06 juni 2018

10u06

Bron: ANP/TMZ 2 Celebrities Kendall Jenner (22) en Anwar Hadid (18) hadden het maandagnacht erg gezellig samen op een afterparty van de CFDA Awards. TMZ plaatste dinsdag beelden waarop de twee zoenen.

Anwar is het jongere broertje van de modellenzusjes Bella en Gigi Hadid. Hun moeder is de Nederlandse Yolanda Hadid, ook een voormalig model. Kendall en Anwar zijn geen vreemden van elkaar; het model is al jaren bevriend met zijn zussen.

Twee jaar geleden plaatste Kendall al een foto van haarzelf en de toen 17-jarige Anwar op sociale media, waarin ze voor de grap verklaarde dat zij het eerste recht had op de jongen.

En daar lijkt ze nu dus werk van te maken. Na de afterparty van de CFDA Awards postte het topmodel een foto van de getatoeëerde handen van Anwar op haar Instagram Story.

De timing is op z'n minst bizar. Vorige week kwamen geruchten op gang dat Kendall iets had met basketballer Ben Simmons. De twee werden meerdere keren samen gefotografeerd.