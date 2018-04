Nieuwe romance? Brad Pitt gespot met vrouwelijke professor SD

06 april 2018

06u27

Bron: ANP 0 Celebrities Volgens Page Six heeft Brad Pitt (54) "meer dan normale interesse" in Neri Oxman, een professor Media, Arts & Sciences en daarbij ook nog architecte. De twee zouden elkaar met name op het vlak van design en architectuur helemaal gevonden hebben en hoewel er nog geen sprake zou zijn van een romance, is Pitt "absoluut van plan meer tijd met haar door te brengen", aldus een insider tegenover de krant.

Page Six zocht contact met de publicist van Pitt, om opheldering te vragen over de "vriendschap". Hieraan werd geen gehoor gegeven. Een vriend van de acteur zou gezegd hebben dat de twee "slechts vrienden zijn".

Het is bekend dat Brad een fervent fan is van design en architectuur. Naast zijn acteerwerk steekt hij veel tijd in de Make It Right Foundation, die ervoor zorgt dat er betaalbare en milieuvriendelijke huizen voor mensen in nood worden gebouwd in New Orleans, een van de plaatsen waar Brad een huis bezit. Volgens ingewijden gaat het de laatste tijd beter met de acteur, die door een dal ging na de scheiding van Angelina Jolie. De twee zijn nog altijd met elkaar in onderhandeling over de (gedeelde) voogdij van hun zes kinderen.

Neri is een Amerikaans-Israëlische architecte, die eerder getrouwd was met de Argentijnse componist Osvaldo Golijov.