Nieuwe Revu: "Brusselmans niet ontslagen vanwege column, het was tijd voor een opfrisbeurt”

26 augustus 2020

Het Nederlandse weekblad 'Nieuwe Revu' had met de column van Herman Brusselmans nooit de intentie om mensen te kwetsen. Het tijdschrift en de schrijver wilden juist "een beetje licht en lucht brengen in een wereld waarin iedereen zo druk is met constant heel erg boos zijn", stelt hoofdredacteur Danny Koks woensdag.

Brusselmans (62) is zeker niet ontslagen vanwege zijn veelbesproken bijdrages over onder anderen soulzangeres Shirma Rouse (39) en de Nederlandse kroonprinses Amalia (16), zo benadrukt Koks.

“Waarom dan wel gestopt? Omdat we het na vijf jaar weer eens tijd vonden om ‘Nieuwe Revu’ een opfrisbeurt te geven.” De redactie is daar volgens hem al maanden achter de schermen mee bezig.

“De rubriek was, is en zal nooit iets anders zijn dan pure satire. De belediging als stijlvorm”, aldus Koks. “Een beetje zoals ‘The Roast’ (een tv-programma waarin de hoofdgast uitvoerig wordt beschimpt door anderen, red.) , maar dan op papier. Of zoals hatelijke comments op social media, maar dan zonder spelfouten, uitroeptekenreeksen of ‘caps lock’.” De laatste bijdrage van Brusselmans verschijnt deze week in ‘Nieuwe Revu’.

