Nieuwe make-up Rihanna verkoopt nu al beter dan die van Kim Kardashian en Kylie Jenner

29 januari 2018

13u06 0 Celebrities Kim Kardashian en Kylie Jenner krijgen concurrentie. Fenty Beauty, de nieuwe make-up-lijn van Rihanna, verkoopt namelijk beter dat Kylie Cosmetics en KKW.

Fenty Beauty bestaat nog maar enkele maanden, maar is nu al goed op weg om de bestverkopende celebrity make-up-lijn ooit te worden. Tot nu toe gingen de Kardashians steeds opnieuw met die titel lopen. Op het moment van release verkocht de Fenty-lijn vijf keer zo goed als die van Kylie Cosmetics, en de maand daarna nog steeds 34% beter.

Vorig jaar verdiende Kylie Jenner 420 miljoen dollar met haar Kylie Cosmetics-lijn, en bracht de KKW-collectie van haar halfzus Kim 14 miljoen dollar op (binnen de paar minuten na lancering).

Wat ervoor zorgt dat Rihanna's make-up nóg beter verkoopt? De 'B*tch better have my money'-zangeres trekt een heel divers cliënteel aan. Vooral haar grote aanbod aan foundations, in veertig kleuren, zorgt voor positieve reacties. Ook erg lichte en erg donkere tinten worden opgenomen in het aanbod, waar die bij standaardmerken vaak uit het assortiment worden gehaald omdat ze te weinig verkopen.

Daarmee stapt Rihanna niet alleen naar de markt als een verkoper van kwaliteitsproducten, maar ook als vertegenwoordiger van een enorm inclusief merk, dat rekening houdt met alle mogelijke huidtinten. Haar slogan is dan ook 'schoonheid voor iedereen'. Hieronder kan u alvast de eerste indrukken van beautybloggers over de hele wereld bekijken.

Fenty is in Europa momenteel enkel te verkrijgen via de officiële website.