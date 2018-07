Nieuwe liefde voor Selena Gomez? MVO

31 juli 2018

14u02 0 Celebrities Enkele weken geleden was ze nog samen met Justin Bieber, maar die is ondertussen verloofd met Hailey Baldwin. Heeft Selena Gomez (26) nu ook zelf een nieuwe liefde gevonden? Het lijkt alvast van wel.

Er gaan al langer geruchten de ronde dat Gomez iets zou hebben met ene Caleb Stevens, het kleine broertje van haar goede vriendin Raquelle, en dus geen grote bekende in showbizzland.

Eerder deze maand werden de twee al samen gespot, en ook deze week zijn ze weer samen op pad en lijken ze erg close. Caleb is nog maar 15, en heeft wat weg van zijn oude liefdesrivaal, Bieber. Dat maakt hem wel 11 jaar jonger dan zijn mogelijke nieuwe vlam.

Selena zelf heeft een relatie tot nu toe met klem ontkend, maar dat is niet ongebruikelijk als we naar haar liefdesverleden kijken. Haar relaties met The Weeknd en Justin Bieber ontkende ze ook tot enkele dagen voor ze 'Instagram Official' werden...