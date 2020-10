Nieuwe liefde van Brad Pitt overspoeld door kwalijke geruchten: “Nee, wij haten Angelina Jolie niet” TDS

Bron: Celebrities 0 US Weekly/Instagram Vele monden vielen open, toen Brad Pitt (56) vorige maand naar het zuiden van Frankrijk afzakte met het bijna 30 jaar jongere Duitse model Nicole Poturalski (27). Met hun romance slaat het koppel alle hoop onder fans op een verzoening tussen Brad en zijn ex-vrouw Jennifer Aniston (51) aan diggelen. Via Instagram laat Poturalski nu voor het eerst in haar kaarten kijken.

Het is geen publiek geheim: wie in de schijnwerpers komt te staan als de nieuwe vlam van Brad Pitt, wacht een storm aan berichten, meningen, geruchten en roddels. Dat is ook voor de 27-jarige Duitse Nicole niet anders, met wie de acteur intussen enkele maanden een relatie zou hebben. Daarnaast heeft ze nog steeds een open huwelijk met de 68-jarige Duitse restaurateur Roland Mary, de vader van haar 7-jarige zoon. Zo is er al twijfel ontstaan over de bedoelingen van het model: omdat Brad nog met geen woord heeft gerept over Poturalski, vermoeden sommigen dat het om niet meer ging dan een georkestreerde publiciteitsstunt.

Er zouden verschillende tekenen aan de wand zijn. Zo volgt Nicole op Instagram sinds kort een aantal fanaccounts - waaronder @nicobrad2020 -, die speciaal voor hun romance werden opgezet. Ze vond ook verschillende berichten over het koppel leuk.

Voordeel

Hun relatie zou dan ook alleen maar voordeel opleveren: “Verbonden zijn met Brad is nu al een enorme boost voor haar carrière geweest. Nicole zou ook graag een acteercarrière op gang trekken, dus Brad zou veel deuren kunnen openen. Maar we zijn bang dat hij zichzelf belachelijk zal maken.” Vooral Jane en Bill Pitt, Brad z’n conservatieve ouders, zijn volgens Amerikaanse media niet blij dat hun zoon gelinkt wordt aan een vrouw die nog getrouwd is. Ze zouden bovendien vrezen voor de gevolgen die Nicole kan hebben op de nu al aartsmoeilijke en pijnlijke scheiding tussen Brad Pitt en Angelina Jolie (45).

Volgens Poturalski is er evenwel geen vuiltje aan de lucht. Ze trok naar Instagram om er de geruchten de kop in te drukken. “Wij haten niemand. Wij houden van anderen. Wij steunen. We lachen. Het leven is mooi”, liet ze daar optekenen. Volgens US Weekly staat Brad volledig achter die boodschap: volgens zijn omgeving was de acteur niet overstuur door haar reactie en wil hij vooral drama vermijden. “Dat dit plotseling iets werd waar iedereen over sprak, kwam aan als een verrassing voor Brad. Op dit punt in zijn leven is hij gewoon blij dat hij iemand heeft gevonden door wie hij zich gekoesterd en geliefd voelt.”

