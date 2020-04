Nieuwe liefde Brooklyn Beckham valt in de smaak bij David en Victoria: “Zo’n invloedrijke schoonouders!” SDE

10 april 2020

14u43

Bron: Sun 0 Celebrities Brooklyn Beckham (21), de oudste zoon van David (44) en Victoria (45), geniet met volle teugen van zijn nieuwe geliefde, Nicola Peltz (25). En ook mama en papa zijn best tevreden met hun nieuwe schoondochter, want Nicola komt uit een enorm rijke familie.

Al zo'n vier maanden is Brooklyn Beckham samen met Nicola Peltz. Op sociale media steken ze hun liefde niet onder stoelen of banken. Zij noemt hem ‘de liefde van haar leven’ en haar ‘zielsverwant’, hij beschrijft haar als ‘ongelofelijk knap’ en noemt zichzelf de gelukkigste man op aarde.

David en Victoria zijn naar verluidt erg opgezet met deze nieuwe liefde. Niet alleen omdat ze Brooklyns vorige vriendin, Hana Cross, niet mochten - de publieke ruzies tussen de twee jonge geliefden baarden hen veel zorgen - maar vooral omdat Nicola uit een erg gegoede familie komt. Haar vader, zakenman Nelson Peltz (77), heeft een fortuin van 1,6 miljard dollar (zo’n 1,5 miljard euro). Daarbij vergeleken is de 350 miljoen (320 miljoen euro) van de Beckhams klein bier. “David en Victoria hebben met veel enthousiasme hun zegen over deze relatie uitgesproken", klinkt het bij goed ingelichte bronnen. “Ze hebben Brooklyn altijd gesteund wanneer hij vriendinnetjes had, maar ze hopen echt dat het met haar gaat werken. Ze denken dat hij eindelijk op z’n pootjes terecht is gekomen. En dat hij nu zo'n invloedrijke schoonouders heeft in de Verenigde Staten, is in hun ogen alleen maar een voordeel.”

Mean girl

Nicola is een actrice, die evenwel nog niet al te veel potten gebroken heeft in haar carrière. Haar meest indrukwekkende rol tot nu toe is die als Mark Wahlbergs dochter in ‘Transformers: Age of Extinction’ uit 2014. Maar haar reputatie kreeg in 2017 een deuk toen collega-actrice Bella Thorne haar leek aan te duiden als ‘mean girl’ in een magazine-interview. “Ik ken een ‘mean girl’”, zei Bella toen. “Ze zit in de filmindustrie en ze is erg, erg gemeen. Ik blijf koste wat het kost weg van haar. Ik zeg nooit dag tegen haar. Haar broers en zussen zijn niet zo gemeen als zij. Een van de redenen waarom ik haar niet leuk vind, is omdat ze al miljonair is sinds ze erg klein was, en ze nooit voor iets heeft moeten werken." Meteen gingen fans op zoek naar wie die ‘mean girl’ dan was. Kendall of Kylie Jenner vielen al snel af, omdat Bella goed bevriend is met Kendall, net als met Miley Cyrus. Ariana Grande heeft hard gewerkt voor haar succes, terwijl de zusjes Rooney en Kate Mara te oud werden bevonden.

Bleef over: Nicola. Ook zij werkt in de filmindustrie, ze heeft enkele beroemde broers (acteur Will en ijshockeyspeler Brad) en ze komt uit een enorm rijke familie. Zoals gezegd is papa Nelson een zakenman, mama Claudia - Nelsons derde vrouw - is een voormalig fotomodel. Nicola is de jongste van tien kinderen, acht daarvan zijn de kroost van Nelson en Claudia. De familie woont in een herenhuis met 27 slaapkamers in de New Yorkse buitenwijk Bedford, waar ook Bruce Willis en Glenn Close wonen.

Herrie

Bij de Beckhams, die momenteel hun quarantaine doorbrengen op het platteland, belooft het de komende maanden iets minder rustig te worden. Een bouwfirma wil namelijk vlak naast het optrekje van de familie een nieuw recreatiecomplex te bouwen. De bouw van het domein, met een restaurant, zwembad, reusachtige parking, tennisveld en verschillende verblijven, is eind maart begonnen. “Van zodra het begint, gaat het voor dagelijkse herrie zorgen”, zegt een bezorgde buur. “Dat gaat maanden, zo niet jaren, doorgaan. De Beckhams gaan het meeste last hebben van het geluid, want zij wonen aan de overkant van het veld.”

Lees ook:

Strubbelingen bij de Beckhams: David is geen fan van het lief van zoon Brooklyn

Nieuwe vlam Brooklyn Beckham verdiende kost als lookalike Victoria