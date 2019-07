Nieuwe job voor Jay-Z: merkstrateeg bij cannabisbedrijf SD

10 juli 2019

11u28

Bron: The Guardian 0 Celebrities Stilzitten is duidelijk niets voor Jay-Z (49). De Amerikaanse rapper is de eerste hiphop-artiest met een miljard dollar op de bankrekening, maar hij heeft er alweer een baantje bij. De man van Beyoncé wordt merkstrateeg bij het Amerikaanse cannabisbedrijf Calvia.

Dinsdag liet Calvia weten dat Jay-Z er aan de slag zou gaan. De rapper gaat zich richten op de merkstrategie en het creatieve proces binnen het bedrijf. Dat schrijft The Guardian. Maar Jay-Z zal ook aan het sociale aspect van het bedrijf werken, klinkt het. Hij zal beroepsopleidingen aanbieden voor voormalige gevangenen en wil de kwaliteit en de eerlijkheid bij de ontwikkeling van de legale marihuana-industrie bevorderen. De rapper heeft er alvast zin in: “We willen iets prachtigs neerzetten, mensen helpen en terwijl we dat doen ook plezier beleven aan het proces”, liet Jay-Z in een verklaring optekenen.

Het recreatief gebruik van marihuana is nog niet zo lang legaal in de Verenigde Staten, en is ook niet overal gelegaliseerd. De teller staat nu op elf staten, inclusief Californië. De echtgenoot van Beyoncé is niet de enige wereldster die zich heeft gemengd in de cannabisindustrie. Zo heeft Snoop Dogg zijn eigen cannabismerk, Leafs by Snoop, en lanceerde actrice Whoopi Goldberg in 2016 producten met medicinale marihuana om menstruatieklachten te verminderen.