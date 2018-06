Nieuwe job: JAY-Z wordt creative director bij sportmerk Puma TDS

19 juni 2018

08u58

Bron: ANP 0 Celebrities JAY-Z heeft een hoge functie gekregen binnen Puma. De rapper gaat zich als creative director onder meer bezighouden met de marketing van het sportkledingbedrijf.

JAY-Z gaat zich concentreren op de basketbalmarkt, weet de Amerikaanse sportzender ESPN. Een van zijn taken wordt het spotten van opkomend talent dat Puma kan strikken voor reclamecampagnes. Ook gaat de rapper en ondernemer zich bemoeien met nieuwe producten voor basketballers.

Het basketbalwereldje is JAY-Z niet onbekend. Hij zette in 2013 zijn eigen sportagentschap Roc Nation Sports op, waarmee hij verschillende atleten bijstaat. Voordat hij Roc Nation Sports oprichtte was JAY-Z aandeelhouder van het basketballteam de Brooklyn Nets.

Puma en JAY-Z werken al ruim een jaar samen. Tijdens de 4:44 Tour, waarmee de rapper van oktober tot en met december door de Verenigde Staten en Canada trok, droeg JAY-Z enkel kleding van Puma.